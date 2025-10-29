Primire regească pentru Donald Trump în Coreea de Sud, ultima etapă a turneului său în Asia. Gazdele i-au făcut cadou o copie din aur a unei coroane antice şi cea mai înaltă distincţie de stat. Întreaga planetă aşteaptă, însă, următorul pas, o întâlnire istorică. Liderul de la Casa Albă anunţă că va semna mâine un nou acord comercial cu China, după ce va discuta faţă în faţă cu preşedintele Chinei, la Seul, la finalul summitului pentru cooperare economică Asia-Pacific.

Donald Trump a fost întâmpinat cu salve de tun şi o fanfară care a cântat melodia YMCA, folosită de preşedintele american la mitingurile sale politice. Sensibil la primiri grandioase, el a fost impresionat de două cadouri din aur - replica coroanei unui imperiu şi cea mai onorantă decoraţie din Coreea de Sud.

Ofensiva diplomatică a gazdelor a continuat cu o şarjă gastronomică. Trump a fost servit la cină cu feluri de mâncare denumite special pentru el "Platoul coreean al sincerităţii", care conţinea carne de vită americană, şi "Desertul negociatorului de pace". Măgulit, a strecurat o ameninţare pentru Coreea de Nord.

"Aveţi un mic nor deasupra ţării, dar vom rezolva asta. Aveţi un vecin care nu s-a purtat atât de bine pe cât ar putea şi cred că o vor face de acum", a afirmat Donald Trump.

După primirea regală, cei doi lideri s-au pus de acord pentru un nou acord comercial. Taxele vamale reciproce vor fi scăzute la 15%, iar statul asiatic va investi 350 de miliarde de dolari în Statele Unite. Preşedintele american are speranţe mari şi de la întâlnirea de mâine, cu omologul de la Beijing.

Donald Trump are nevoie de ajutorul Chinei pentru a opri lanţul de aprovizionare al traficanţilor care umplu America de droguri.

"Cred că le voi scădea taxele vamale deoarece cred că ne vor ajuta cu problema cu Fentanilul. Vor face tot ceea ce pot. Vor colabora cu mine şi vom realiza ceva, cred eu", a mai declarat Donald Trump.

"Suntem dispuși să colaborăm cu partea americană pentru a ne asigura că întâlnirea va produce rezultate pozitive și va da un impuls dezvoltării relațiilor chino-americane", a declarat Guo Jiakun purtător de cuvânt MAE din China.

În timpul întâlnirii, Donald Trump şi Xi Jinping ar putea discuta şi situaţia Taiwanului, revendicat de China, şi intenţia unui consorţiu american de a cumpăra TikTok.

