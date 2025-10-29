Antena Meniu Search
Donald Trump anunţă că vrea să "liniştească" tensiunile dintre Coreea de Nord şi Coreea de Sud

Preşedintele american Donald Trump dă asigurări miercuri că vrea să ”liniştească” tensiunile dintre Coreea de Nord şi Coreea de Sud, care se află în mod oficial în stare de război, în cadrul unei întâlniri cu preşedintele sud-coreean Lee Jae Myung.

”Lucrăm din greu cu Kim Jong Un şi cu toată lumea pentru a rezolva problemele, pentru că asta are sens”, a declarat la Gyeongju, în Coreea de Sud, Donald Trump, înaintea unui summit al Cooperării Economice Asia-Pacific (APEC), relatează AFP, conform news.ro.

El a anunţat că nu a reuşit să găsească ”momentul potrivit” pentru a se întâlni cu dictatorul nord-coreean Kim Jong Un în turneul său, în cursul căruia urmează să se întâlnescă cu preşedintele chinez Xi Jinping.

Donald Trump a promis să coopereze cu Kim Jong Un în vederea relansării dialogului, în marja summitului APEC.

