Aproape 500.000 de români primesc lunar bani de la stat pentru plata facturilor la energie electrică. Asta arată datele publicate de Ministerul Muncii pentru anul trecut. Totuşi, sprijinul este unul simbolic: doar 50 de lei pe lună pentru fiecare beneficiar.

"Dacă ne uităm pe harta distribuirii acestor sume, ajutoarele de 50 de lei pentru enermgie, vedem că cea mai săracă zonă rămâne în continuare cea de nord-est, adică în Moldova avem cei mai mulţi beneficiari, mai precis, peste 123.000. Şi în sud-est există aproximativ 95.000 de oameni care beneficiază de ajutoare. Urmează apoi cei din Oltenia, în jur de 79.000, dar şi în Muntenia, peste 72.000 de persoane. Dacă ne uităm şi polul opus, vedem că mai puţini sunt în nord-vest, peste 45.000 persoane, iar în Bucureşti, nici măcar 9.000 de oameni nu au probleme financiare atât de mari încât să poată beneficia de aceste ajutoare de la stat. Vorbim despre sume importante pentru ei, chiar dacă sunt 50 de lei, pentru mulţi reprezintă singura posibilitatea de a îşi plăti facturile", explică Clara Mihociu, reporter Observator.

În plus, factura la electricitate poate fi redusă la jumătate, dacă ne schimbăm furnizorul. Oficialii din energie le recomandă românilor să apeleze cu încredere la această soluţie. Până acum doar cinci la sută dintre consumatori au făcut acest pas, unii chiar au trecut de la o companie la alta în câteva luni.

Specialiştii spun că schimbarea furnizorului poate chiar înjumătăţi factura de electricitate. Cea mai mare ofertă din piaţă e de 2 lei pe kWh. Cea mai mică e de 99 de bani pe kWh. Marii furnizori din piaţă au un preţ în jur de 1,3 lei pe kWh.

"De exemplu, dacă acum ai un tarif de 1,3 lei pe kWh şi un consum lunar de 300 de kWh, plăteşti o factură de 390 de lei. Dacă schimbi furnizorul şi treci la un tarif de 99 de bani pe kWh, factura scade până cu aproape o sută de lei", explică Mădălina Chiţac, reporter Observator.

"Toţi oamenii care vor să aibă o ofertă mai bună îi rog să intre pe comparatorul de preţuri, să migreze la un furnizor, în mod gratuit, care oferă un preţ mai bun", explică Bogdan Ivan, ministrul Energiei.

