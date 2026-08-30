După încă o noapte incendiară pe acordurile muzicii anilor 2000, turiștii s-au întors dis-de-dimineață pe plajă. Și au avut, în sfârșit, un dram de noroc. După patru zile cu steag roșu, azi a fost arborat cel galben pe tot litoralul. Ceea ce înseamnă că măcar înotătorii experimentați au putut intra în apă. Peste 120 de mii de oameni au petrecut ultimul weekend de vară la mare.

Și astăzi, plajele au fost pline de turiști. De data asta, însă, fericiți că au scăpat de steagul roșu și au putut intra în mare.

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Unii cu greu s-au dat duși.

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Reporter: "Cu bagajele pe plajă?"

Tânăr: "Da, că avem trenul în jumate de oră."

Reporter: "Și ultima strigare? E ultima plajă?"

Tânăr: "Da. Liceu într-o săptămână și am venit și noi acum să mai tragem de vara asta."

"Foarte obosit după seara de la Nibiru. Nu mai pot. Sper să pot să dorm pe tren", spune un tânăr.

Alții au ales să doarmă puțin înainte de a se întoarce pe plajă.

Costineștiul a renăscut anul acesta

"Este a treia oară când venim la Costinești. Am mers la concert, am mâncat foarte bine. E vibe-ul ăsta de Costinești, e foarte frumos."

"Acum sunt cu părinții. La Beach Please am fost cu prietenii. Să petrecem cu toții."

Tânăr: "Bere și distracție. Aseară cu bere, azi cu bere."

Reporter: "Diseară de la capăt?"

Tânăr: "Da."

Reporter: "Păi și pe noapte cât mai dormiți?"

Tânăr: "Nu mai dormim."

De altfel, berea a fost vedeta verii. Doamnele și domnișoarele au preferat cocktailurile.

Barman: "Cu sirop de soc și prosecco. Cel puțin 5 mii de oameni au comandat cocktailul ăsta vara asta."

Reporter: "Și berea?"

Barman: "12 mii de persoane."

Azi-noapte, în Costinești au răsunat din nou hiturile anilor 2000. Pe scena de la Nibiru au urcat Fat Joe și Keri Hilson.

"O seară minunată în care muzica face legătura între generații. Muzica anilor 2000 ne leagă pe toți", spune un tânăr.

"Și lor le place și atunci și noi ne reamintim de tinerețile noastre. Te gândești la tinerețe, la discotecile de pe vremuri și te bucuri. Ne bucurăm că avem copii și le trăim", spune o mamă.

Distracția a început încă de vineri seară, cu cel mai așteptat artist al festivalului: Timbaland.

"A mea este Apologize, Timbaland cu Timberlake. A fost un festival al anilor 2000, un festival cu Timbaland, Busta Rhymes, Fat Joe, Keri Hilson, cu Eve, cu niște nume care au piese pe care le cunosc atât eu, cât și părinții mei", spune Andrei Șelaru, organizator.

Și David Popovici a fost pe litoral în ultimul weekend de vară

Weekendul acesta, gradul de ocupare pe litoral a fost de peste 80 la sută. Campionul olimpic David Popovici a fost și el zilele astea la malul mării. A făcut poze cu turiștii înscriși la un concurs de înot în ape deschise.

Chiar dacă vara se încheie, distracția continuă pe litoral.