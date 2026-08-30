Transfăgărășanul are un frate mai mic în Vestul țării. În Timiș, un drum de nici șase kilometri a devenit o atracție irezistibilă pentru turiști. Transluncaniul te cucerește cu serpentine săpate în stâncă, cu aer curat de munte și peisaje desprinse din povești. Cândva un simplu drum agricol de interes local, va lega de acum încolo trei județe și va face Banatul mai accesibil pentru turiști.

Imaginile cu impunătorul și celebrul Transfăgărășan fac înconjurul lumii. Dar Transluncani cucerește și el încet-încet, pe toți cei care îl descoperă. Aici, în Munții Poiana Ruscă, peisajul este mai blând, dominat de păduri și culmi domoale.

Inaugurat în 2019, Transluncani a schimbat complet zona. Dintr-un drum local, a devenit o destinație în sine. Pentru orășeni, liniștea e aproape un lux, iar aici o găsesc din plin.

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Pe alocuri, drumul este săpat direct în stâncă, iar serpentinele strânse dau ceva emoții celor care nu stau prea bine cu răul de mișcare. Pentru motocicliști, însă, este combinația perfectă: trafic redus, viraje strânse și munte cât vezi cu ochii.

"De la Timișoara, într-o oră și ceva ești direct în inima munților. E spectaculos."

Reporter: "Ce înseamnă pentru un motociclist un astfel de traseu?"

Motociclist: "În primul rând relaxare, ieșim în aer liber și puțină adrenalină."

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Alexandra a ajuns aici cu familia, după ce a văzut și celelalte șosele celebre ale României: Transfăgărășan și Transalpina.

"Serpentinele sunt asemănătoare, în schimb aici e altă priveliște. Acolo e mai multă piatră, aici e mai multă pădure. E diferit", spune aceasta.

Sus, vârful te așteaptă cu... muzică și locuri numai bune de tras în poză.

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"Avem multe atracții pentru poze, instagramabile, avem cinema în aer liber, e în fiecare sâmbătă cu intrare gratuită și cu escape room în aer liber", spune proprietarul unei terase, Claudiu Ionescu.

Autoritățile vor să transforme succesul Transluncani într-un avantaj pentru întreaga zonă. Se lucrează la un proiect care leagă Timișul de Caraș-Severin și Hunedoara și care ar face Munții Poiana Ruscă mai ușor de străbătut.

"Este un proiect amplu care, din punctul meu de vedere, va aduce plus valoare regiunii, pentru că, fiind la confluența celor 3 județe, avem deschidere, avem Lacul Surduc, avem Vârful Padeș, Poiana Ruscăi", spune primarul comunei Tomești, Costel Medelean.

Autoritățile vor ca Transluncani să fie punctul de plecare pentru descoperirea Banatului. Iar dacă Transfăgărășanul a devenit imaginea spectaculoasă a munților din sudul țării, Transluncani își construiește, încet, propria poveste în vest.