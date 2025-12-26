Ziua de Crăciun a adus multe accidente la munte. Un bărbat din Bucureşti a ajuns la spital, după ce a făcut accident cu ATV-ul.

Acesta s-a aventurat pe un drum forestier din Munţii Baiului, iar la un moment dat a pierdut controlul vehiculului. În prima zi de Crăciun, echipele Salvamont au fost nevoite să intervină la mai multe situaţii asemnătoare.

Astfel, îi avertizează pe turişti să fie prudenţi pe pârtii, să respectare regulile pentru a evita accidentele şi să fie întodeauna echipaţi adecvat.

