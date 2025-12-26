Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Crăciun nefericit pentru un bucureştean. A ajuns la spital după un accident cu ATV-ul în munţii Baiului

Ziua de Crăciun a adus multe accidente la munte. Un bărbat din Bucureşti a ajuns la spital, după ce a făcut accident cu ATV-ul.

de Redactia Observator

la 26.12.2025 , 11:49

Acesta s-a aventurat pe un drum forestier din Munţii Baiului, iar la un moment dat a pierdut controlul vehiculului. În prima zi de Crăciun, echipele Salvamont au fost nevoite să intervină la mai multe situaţii asemnătoare.

Astfel, îi avertizează pe turişti să fie prudenţi pe pârtii, să respectare regulile pentru a evita accidentele şi să fie întodeauna echipaţi adecvat.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

accident munte
Înapoi la Homepage
Momentul în care milionarul a venit cu un răspuns devastator după ce a fost umilit doar pentru că este român
Momentul în care milionarul a venit cu un răspuns devastator după ce a fost umilit doar pentru că este român
Exclusiv | Ce va face Luca Zvaleni, câștigătorul sezonului 16 Chefi la cuțite, cu marele premiu: „Am plănuit multe”
Exclusiv | Ce va face Luca Zvaleni, câștigătorul sezonului 16 Chefi la cuțite, cu marele premiu: „Am plănuit multe”
Dezvăluiri. Cine l-a influențat, de fapt, pe Valentin Ceaușescu să scoată Steaua de pe teren din finala Cupei României cu Dinamo, din 1988
Dezvăluiri. Cine l-a influențat, de fapt, pe Valentin Ceaușescu să scoată Steaua de pe teren din finala Cupei României cu Dinamo, din 1988
Un bărbat a fost concediat pentru că le-a adus colegilor prăjituri de ziua lui. A dat în judecată firma și a primit despăgubiri uriașe
Un bărbat a fost concediat pentru că le-a adus colegilor prăjituri de ziua lui. A dat în judecată firma și a primit despăgubiri uriașe
Tavanul unui hotel din Sibiu s-a prăbușit peste oamenii din piscina interioară. Planul roșu a fost activat de urgență
Tavanul unui hotel din Sibiu s-a prăbușit peste oamenii din piscina interioară. Planul roșu a fost activat de urgență
Comentarii


Întrebarea zilei
V-a adus Moş Crăciun tot ce v-aţi dorit?
Observator » Evenimente » Crăciun nefericit pentru un bucureştean. A ajuns la spital după un accident cu ATV-ul în munţii Baiului