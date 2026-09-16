Miliardarii americani fac coadă ca să arunce cu bani în tabăra republicanilor la alegeri. Mizele sunt uriașe

Cei mai mari donatori politici americani susțin covârșitor partidul lui Donald Trump în cursa din acest an pentru Congres, scrie Financial Times. Asta înseamnă că o parte foarte mare din banii acestora se îndreaptă, în acest ciclu electoral, către republicani. Mai precis, 16 dintre cei mai mari 20 de donatori finanțează tabăra republicană.

Potrivit unei analize Financial Times, miliardari din Silicon Valley și de pe Wall Street stau la coadă pentru a finanța ofensiva electorală a republicanilor. Unii finanțează direct candidați care promit mai puține reguli pentru industria cripto și jocurile de noroc sau politici pentru dezvoltarea inteligenței artificiale.

Răsturnare de situaţie: 16 dintre cei mai mari 20 de donatori aleg tabăra republicană

16 dintre cei mai mari 20 de donatori ai țării au investit bani în campania republicanilor, chiar dacă, în sondaje, partidul se află în urma democraților. Este o răsturnare de situație față de alegerile prezidențiale din 2024, când Kamala Harris a pierdut, deși a strâns și a cheltuit mult mai mulți bani decât Trump.

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Nu este neobișnuit ca marii donatori să încline către republicani, însă la aceste alegeri este un dezechilibru deosebit, a subliniat Adam Bonica, politolog la Stanford.

Cum ajung sute de milioane de dolari în lupta politică

Banii marilor donatori ajung în campanie prin mai multe canale. Unii finanțează direct candidați, alții strâng sute de milioane de dolari pentru industrii precum cea cripto, iar miliardarii folosesc și rețele de Super PAC-uri, aşa-numitele grupuri de finanţare politică, pentru a susține cursele pentru Congres. Unii au intervenit încă din alegerile primare, unde banii pot cântări și mai mult.

Aproape 1 miliard din cele 2,8 miliarde de dolari strânse pentru actualul ciclu electoral 2025-2026 provin de la cei mai mari 20 de mega-donatori, potrivit datelor FT. Asta înseamnă că finanțarea politică a ajuns tot mai concentrată în mâinile celor extrem de bogați, în ciuda revoltei populiste față de elite.

În peste 30 de curse pentru Congres, o mare parte din banii cheltuiți în campanie a venit de la grupuri finanțate aproape integral de câțiva donatori importanţi, fiecare cu donații de cel puțin 5 milioane de dolari.

"Avem un sistem construit în jurul acestor mega-donatori extrem de bogați și care depinde de ei... varsă sute de milioane de dolari în sistem și ajung să aibă o influență disproporționată", a explicat Brendan Glavin, director la un ONG care monitorizează cheltuielile electorale.

Mari donatori republicani au vărsat milioane de dolari într-un Super PAC numit MAGA Inc, care a sprijinit campania lui Donald Trump în 2024. Organizația are acum la dispoziţie un "buget" de 400 de milioane de dolari.

Au contribuit și grupuri de interese. Antreprenorii din industria cripto, frații Cameron și Tyler Winklevoss, cunoscuți pentru procesul cu Mark Zuckerberg legat de originile Facebook, au donat aproximativ 11 milioane de dolari.

Elon Musk și miliardarii din Silicon Valley pompează bani în alegeri

Magnații din Silicon Valley Marc Andreessen și Ben Horowitz și soțiile lor au dat 18 milioane de dolari, în timp ce cofondatorul OpenAI Greg Brockman, împreună cu soția, au donat 25 de milioane de dolari.

Până în prezent, MAGA Inc a cheltuit doar 10,8 milioane de dolari, sprijinind republicani aliați ai lui Trump în Texas, Tennessee și Carolina de Sud. În paralel, o organizație nouă, No Going Back PAC, a contractat reclame de peste 89 de milioane de dolari pentru curse în Congres. Cele două organizații au același trezorier, aceeași adresă și aceeași bancă.

Elon Musk, care a cheltuit peste 250 de milioane de dolari pentru campania lui Trump din 2024, a apăsat și el pedala banilor pentru republicani.

Presa americană a estimat că cel mai bogat om din lume ar putea cheltui 100 de milioane de dolari pentru cursa electorală din 2026. Anul trecut a donat aproximativ 50 de milioane de dolari către America PAC, care cheltuise aproape întreaga sumă până la sfârșitul lunii iunie.

Industria cripto își construiește propriul fond de influență politică

Industria criptomonedelor are unul dintre cele mai mari fonduri politice ale acestor alegeri și o influență tot mai mare sub administrația Trump. Fairshake, un Super PAC, a strâns peste 99 de milioane de dolari din contribuții, inclusiv de la Coinbase, Ripple, Andreessen și Horowitz.

În joc sunt mize financiare uriașe: Washingtonul ia decizii cruciale privind inteligența artificială, marile companii tehnologice și criptomonede.

Miliardarii investesc masiv încă din alegerile primare

Unii miliardari nu donează direct candidatului, ci finanțează mai multe Super PAC-uri pentru a-l susține. Familia Uihlein, de pildă, magnați ai transporturilor din nordul Midwestului american, cu importante centre industriale și agricole, a finanțat aproape integral două grupuri de campanie pentru alegerile primare republicane din Wisconsin și Kentucky.

JB Pritzker, guvernator democrat, miliardar și posibil candidat la prezidențialele din 2028, a finanțat aproape singur un Super PAC pentru a o susține pe democrata Juliana Stratton în cursa pentru Senatul SUA. Un alt miliardar care îi sprijină pe republicani, Ken Griffin, șeful gigantului financiar Citadel, a folosit şi el mai multe grupuri politice pentru a susține candidați republicani în diferite state.

În unele state dominate clar de o tabără politică, adevărata bătălie se dă în alegerile primare, care pot decide practic cine ajunge în Congres. Cu alte cuvinte, pentru unii donatori este mai eficient să bage bani încă din această etapă, când pot influența mai bine alegerea candidatului.

Banii lui JB Pritzker au ajutat-o pe Juliana Stratton în Illinois, iar în Texas, un Super PAC finanțat în mare parte de Reid Hoffman, cofondator al LinkedIn, a cheltuit 15 milioane de dolari pentru susținerea lui James Talarico din Texas, candidat democrat la Senatul SUA.