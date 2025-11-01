Cravata galbenă, filmul care spune povestea marelui dirijor Sergiu Celibidache, are premiera de gală în această seară. În rolul principal este nimeni altul decât marele John Malkovich, nominalizat de două ori la premiul Oscar. Pelicula este una dintre cele mai aşteptate producţii româneşti ale anului.

Premiera de gală a filmului "Cravata galbenă", o producție de referință pentru cinematografia românească, a avut loc la Sala Palatului. Pelicula vorbește despre speranță, credință și puterea de a-ți urma visul, chiar și în cele mai dificile momente ale istoriei.

Filmul surprinde drame și destine din perioada comunismului și a nazismului, dar și lupta interioară a fiecărui om care refuză să-și piardă lumina din suflet. Regizoarea Adela Celebidachi a spus că povestea "poate fi a oricăruia dintre noi", o poveste emoționantă despre identitate, reziliență și dorința de libertate.

"Cravata galbenă" este o operă despre speranță și credință, despre curajul de a merge mai departe în ciuda greutăților, un film care inspiră și aduce un mesaj universal: oricât de întunecate ar fi vremurile, lumina interioară te poate ghida spre reușită.

John Malkovich, rol așteptat timp de 50 de ani

Actorul John Malkovich a sosit la Sala Palatului cu doar câteva minute înainte de proiecție. Pentru el, acest rol a reprezentat o provocare artistică așteptată timp de peste 50 de ani. Într-un interviu recent, actorul mărturisea că a fost un rol cu o complexitate rară, pe care l-a dorit de foarte mult timp.

Malkovich nu a dezvăluit prea multe detalii despre film, însă a spus că este o poveste profundă, cu emoție și greutate istorică, și că se bucură să vadă România pusă pe harta internațională a cinematografiei prin această producție.

