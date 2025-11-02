"Cravata galbenă" - o capodoperă cinematografică care ilustrează viaţa unuia dintre cei mai mari dirijori din lume, Sergiu Celibidache, românul care şi-a urmat visul până "în pânzele albe". Aseară, la Sala Palatului, a avut loc premiera de gală a peliculei, una dintre cele mai aşteptate producţii româneşti. Marea surpriză a serii a fost prezenţa regizorului american Tim Burton care a apărut pe covorul... galben. Dublul nominalizat al premiilor Oscar - John Malkovich - care l-a jucat pe Sergiu Celibidache în a doua parte a vieţii - a atras şi el toate privirile. Premiera filmului în cinematografe va fi pe 14 noiembrie.

"Cravata galbenă" - un omagiu adus unuia dintre cei mai importanţi dirijori ai secolului XX, Sergiu Celibidache. Un român care a crezut în visul său şi nu s-a oprit niciodată din drumul spre succes. Pentru că avea o pasiune - una care nu putea fi stinsă de nimeni. Fiul său, Serge Celebidachi, a decis ca printr-un film să-i spună povestea.

"Să scoatem esența, că este o poveste extrem de bogată, extrem de complexă și să fie un film pentru noi toți. Să vorbească pentru noi toți din România până la oameni de... oriunde din lume", spune Serge Ioan Celebidachi, regizor și coscenarist al filmului Cravata Galbenă.

Reporter: De ce ar trebui să vedem acest film?

Articolul continuă după reclamă

Adela Vrînceanu Celebidachi, producător al filmului Cravata Galbenă: Ca să recâștigați puțină speranță și să trăim un sentiment de mândrie națională pentru motivele corecte.

John Malkovich - dublu nominalizat la premiile Oscar, şi care nu mai are nevoie de vreo altă descriere - a jucat rolul dirijorului român din a doua parte a vieţii acestuia.

"Chiar am apreciat foarte mult munca lui Celibidache şi mi s-a părut că a fost o figură foarte interesantă. A fost un muzician, compozitor şi dirijor foarte talentat, mai ales pentru că nu îi plăcea ideea de muzică înregistrată. Îi plăcea ca muzica să fie ascultată live în sală", spune John Malkovich, actor american.

Tatăl lui Sergiu Celibidache a fost interpretat de Sean Bean - un alt mare actor, cunoscut pentru rolurile sale din Game of Thrones şi The Lord of the Rings.

"Nu se întâmplă des să apară astfel de scenarii, cu o perspectivă atât de profundă, dar şi istorică. A fost foarte frumos modul în care s-a povestit despre această luptă dintre băiatul care voia să devină muzician şi tatăl, care îşi dorea ca fiul său să-i calce pe urme în armată şi politică. Este un proiect uimitor, într-o ţară minunată. Chiar ne-am simţit foarte bine aici. Am fost foarte bine primiţi şi vă mulţumesc tuturor pentru asta!", spune Sean Bean, actor britanic.

Sora dirijorului român a fost jucată de românca Olivia Popica.

"A fost un rol foarte ușor, pentru că a fost o bucurie să fiu pe platoul lor. A fost atât de multă lumină, bineînțeles, și presiunea și responsabilitatea de a spune povestea asta așa cum trebuie, dar multă lumină pe platou, multă veselie, am râs foarte mult, am cântat foarte mult între scene", spune Olivia Popica, actriţă.

Premiera de gală a filmului marchează un moment de referinţă pentru cultura românească. La eveniment a fost prezent şi Victor Rebengiuc, unul dintre cei mai iubiţi actori din România. Surpriză a serii a fost sosirea lui Tim Burton, regizor american >Tim Burton, regizorul american care a filmat Wednesday în România.

"Chiar sunt mândru de cum a ieşit filmul. Nu a fost uşor de scris sau de realizat, pentru că a avut o viaţă plină de evenimente şi dacă încerci să spui fiecare detaliu interesant din viaţa sa, ar fi ieşit o mini serie, nu un film. Aşa că, încercând să faci un film coerent, care are o strutură, un fir narativ, a fost o provocare", spune James Olivier, coscenarist şi producător.

"Cred că ideea în sine de a avea un film despre un personaj atât de important, pentru că el era și un personaj, nu numai un foarte mare muzician. Am fost la repetițiile lui și pot să vă spun că era, cred că, un actor înnăscut și și-ar fi putut juca și singurul rolul foarte bine", spune Irina Margareta Nistor, critic de film.

Ben Schnetzer, actorul american care l-a jucat pe Sergiu Celibidache în prima a parte a vieţii, nu a putut fi prezent la eveniment, însă, a transmis un mesaj video.

"Am filmat acest film în România. Aceasta este o poveste românească. Şi cred că vorbesc în numele întregii echipe când spun că în fiecare zi ne-am inspirat din spiritul puternic al românilor pe care i-am simţit alături de noi. Aşa că...mulţumesc! Acest film este pentru voi şi sper că o să vă placă!", spune Ben Schnetzer, actor american.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Săriţi peste micul dejun? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰