Creatorul site-ul unde au fost postate fotografii , apărat de mamă: "El este bolnav. Acum l-au supărat"

Reporter: Postaţi dumneavoastră sau altcineva?

Acuzat: Altcineva.

Reporter: Nu puteaţi elimina anumite comentarii?

Vezi și

Acuzat: Nu.

Individul de 43 de ani este din Constanţa, şi tot el este cel care deţinea site-ul pe care erau postate fotografii cu femei din diverse domenii, dar și cu fete minore, în ipostaze compromițătoare. Bărbatul a dat explicaţii în faţa anchetatorilor. A fost audiat la sediul poliţiei din Constanţa, mai bine de 3 ore iar la final a plecat acasă, însă nu singur, ci însoţit de oamenii legii.

Anchetatorii vor să ridice de la locuinţa lui mai multe probe

Scandalul a izbucnit atunci când o influenceriţă a aflat de la câțiva prieteni că fotografii cu ea, care ar fi fost furate de pe contul ei, au fost postate pe platforma online cu conotații sexuale.

"Omul ăsta nu are doar site-ul ăsta, are o întreagă reţea de site-uri şi este această legendă în forumurile de la noi din ţară", spune o tânără.

Polițiștii au deschis un dosar penal şi le îndeamnă pe femeile filmate fără ştirea lor, să depună plângeri.

"Se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii de violare a vieţii private. Site-ul sau acest forum de discuţii pe care apăreau aceste materiale, a fost blocat", spune Viorel Teliceanu, procuror

"Am fost crescut în general de femei şi am o soră, sunt tată. Nu mi se pare deloc ok ceea ce am auzit vizavi de acel site", spune un bărbat.

Bărbatul ar avea probleme de sănătate mintală și ar avea și un certificat care dovedește asta. De altfel, mama lui este cea care are grijă de el.

"El este bolnav. Noi suntem cu schizofrenie. Şi acum l-au supărat...", spune mama lui.

Site-ul a funcționat aproape un deceniu și a avut 70 milioane de vizualizări.

Andreea Filip Like Nu cred în coincidențe, cum nu cred că am ajuns întâmplător în această meserie. Unele lucruri sunt predestinate și, orice ai face, se întâmplă. ➜

Întrebarea zilei Ai prefera să te angajezi după liceu în loc să urmezi facultatea? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰