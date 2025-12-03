Un fenomen foarte periculos a ajuns subiect de discuţie printre copii şi adolescenţi. Social media le vinde iluzia că pot face bani rapid şi uşor, fără efort, dacă se expun pe site-urile pentru adulţi. Platformele acestea le promit succes peste noapte şi îi fac să creadă că nu mai au nevoie de educaţie sau de muncă pentru un trai fără griji financiare. Patru din zece tineri se interesează în acest moment despre cum pot face bani pe site-urile de adulţi, potrivit unui raport publicat recent de organizaţia "Salvaţi Copiii". Pericolele sunt evidente, dar greu de înţeles de mintea unui copil. Psihologii spun că ajung să se reducă singuri la nişte obiecte sexual şi apoi devin victime sigure ale abuzurilor.

"E o situație de urgență, e o situație care nu mai suportă amânare", a declarat George Roman, director de programe la "Salvați Copiii". Expunerea sexuală a ajuns un busssines de sute de miliarde de dolari pe internet. O singură platformă, cea mai populară la acest moment, are aproape 200 de milioane de utilizatori. Mulţi dintre cei care o folosesc vorbesc despre cât de uşor se câştigă banii. Mesajul lor circulă repede şi ajunge şi la urechile copiilor şi adolescenţilor. "Nepoțelul meu de clasa întâi a venit de la școală cu informația că un coleg a adus un telefon și s-au uitat la filme porno. Și l-am întrerbat: Măi, tu știi ce sunt alea filme porno? Și mi-a spus. În clasa întâi, deci la 6 ani și jumătate. Am fost șocată, vă dați seama", spune o femeie.

Un fenomen în cotinuă creştere şi foarte greu de controlat

4 din 10 tineri au recunoscut că, înainte de vârsta de 18 ani, au vizionat videoclipuri despre cum să facă bani prin vânzarea de conţinut sexual pe platformele digitale. "Noi am crescut cu această idee de la părinți că trebuie să muncim foarte mult să ajungem unde ne dorim, să învățăm, așa încât evident că sunt tentați să se orienteze către acele mijloace. După chiar devine ca un soi de dependență acel câștig", a declarat Alexandra Tegu, psiholog. Este un fenomen în cotinuă creştere şi foarte greu de controlat. Internetul le dă libertate, dar nu le dă și filtre și așa ajung să creadă că cei mai vizibili oameni sunt și cei mai demni de urmat.

În 2025, copiii au acces foarte ușor la tehnologie și aproape deloc la educația digitală. Apoi, sexualitatea este încă tratată ca subiet tabu în multe dintre familii și în majoritatea școlilor din România discuțiile deschise pe această temă lipsesc aproape cu desăvârșire. Așa ajung cei mici să navigheze liberi și să caute soluții de capul lor, în timp ce adulții din jurul lor sunt sunt fie prea ocupați, fie sunt depășiți de situație. "Pentru copii este foarte greu de definit diferența dintre real și online. Este o zonă gri, atât de largă, încât dacă îi lăsăm lipsiți de informație și de protecție, practic, suntem de acord cu faptul că, într-o bună zi, copiii noștri vor putea fi abuzați sexual. E un cerc din care el nu poate fi scos decât dacă are acces la informații și dacă știe cui să vorbească despre problemele astea", a declarat George Roman, director de programe la "Salvați Copiii".

Aşa ajung să nu conştientizeze pericolele la care se expun. Cred că, dacă sunt în spatele unui ecran, nu are ce să li se întâmple. O vulnerabilitate de care profită din plin prădătorii sexuali. "Se resfrâng, în primul rând asupra relațiilor sexuale pe care le au ulterior obiectificarea partenerului. Tinde să îl reducă, pur și simplu, la statutul ăsta de obiect sexual. Nu are o percepție sănătoasă nici despre propria imagine, dar nici despre relațiile sănătoase", a declarat Alexandra Tegu, psiholog. La asociația "Salvați Copiii" au ajuns, doar în primele 10 luni, peste 43 de mii de raportări privind abuzuri sexuale care includ minori: materiale, imagini și videoclipuri. Câteva mii chiar fac referire la copii care sunt încă la grădiniță. Până la implementarea unor programe dedicate în școli, specialiștii recomandă părinților să discute deschis cu copiii, să urmărească ce fac online și să le ofere repere sigure sau chiar acces la consiliere psihologică, acolo unde e cazul.

