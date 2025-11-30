Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Credincioșii au stat ore întregi în ploaie la Galați. Mii de oameni, la moaștele Sfântului Andrei

Mii de pelerini au așteptat în ploaie, azi-noapte, în fața Catedralei din Galați pentru a se închina la moaștele Sfântului Andrei. Ca să le facă așteptarea mai ușoară, voluntarii au împărţit ceai cald, cornuri şi alte dulciuri.

de Redactia Observator

la 30.11.2025 , 14:52

Sărbătoarea Sfântului Andrei i-a prins pe mii de enoriași în ploaie, în fața Catedralei Arhiepiscopale din Galați, așteptând să se închine la moaștele scoase pe un catafalc în fața bisericii.

"Am venit pentru noi, pentru copii, pentru nepoți și pentru familie, să ne rugăm să fim bine, sănătoși și pentru toată lumea, să fie o veselie. În primul rând pacea, liniște și pace.", a spus o enoriaşă

Reporter: Simțiți că vin sărbătorile?

Articolul continuă după reclamă

Credincios: Simțim, simțim, de abia le așteptăm.

Cu buchețele de busuioc și flori în mână, enoriașii au fost nevoiți să aștepte în ploaie mai bine de o oră pentru a reuși să ajungă la racla sfântă. După închinare, fiecare credincios a primit câte o iconiță sfințită. : "Nu, nu, n-am înghețat."

Reporter: Cu ce ați venit?

Credincios: "Aici e busuioc și niște brăduleț verde să dăm acolo pentru binele casei, pentru sănătate.".

În ajutor le-au venit și voluntarii care le-au oferit un ceai cald și dulciuri.

Moaștele Sfântului vor rămâne spre închinare până pe 2 decembrie, dar manifestările dedicate zilei Sfântului Andrei se vor încheia în seara aceasta.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

sf andrei sarbatoare
Înapoi la Homepage
Afacerea cu care Gigi Becali a făcut primul milion de euro. Povestea basculantei cu bani: “I-am descărcat în curte”
Afacerea cu care Gigi Becali a făcut primul milion de euro. Povestea basculantei cu bani: &#8220;I-am descărcat în curte&#8221;
Chef Roxana Blenche este însărcinată! Celebrul bucătar de la Hello Chef va deveni mamă pentru a doua oară
Chef Roxana Blenche este însărcinată! Celebrul bucătar de la Hello Chef va deveni mamă pentru a doua oară
Motivul pentru care Dominic Fritz refuză să-și arate diploma de studii. Șeful lui Ionuț Moșteanu de la USR, coleg de universitate cu ”regina cripto”
Motivul pentru care Dominic Fritz refuză să-și arate diploma de studii. Șeful lui Ionuț Moșteanu de la USR, coleg de universitate cu ”regina cripto”
Interviu emoţionant cu Marius Ţeicu, la 80 de ani: "Din păcate, fata mea nu mai e, iar de 8 ani n-am mai putut să compun"
Interviu emoţionant cu Marius Ţeicu, la 80 de ani: "Din păcate, fata mea nu mai e, iar de 8 ani n-am mai putut să compun"
Ultima postare făcută de Jasmina, tânăra care a murit pe loc în accidentul provocat de prietena ei, în București. Ce mesaj publicase 
Ultima postare făcută de Jasmina, tânăra care a murit pe loc în accidentul provocat de prietena ei, în București. Ce mesaj publicase 
Comentarii


Întrebarea zilei
Plănuiţi o escapadă în minivacanţa de 1 Decembrie?
Observator » Evenimente » Credincioșii au stat ore întregi în ploaie la Galați. Mii de oameni, la moaștele Sfântului Andrei