Mii de pelerini au așteptat în ploaie, azi-noapte, în fața Catedralei din Galați pentru a se închina la moaștele Sfântului Andrei. Ca să le facă așteptarea mai ușoară, voluntarii au împărţit ceai cald, cornuri şi alte dulciuri.

Sărbătoarea Sfântului Andrei i-a prins pe mii de enoriași în ploaie, în fața Catedralei Arhiepiscopale din Galați, așteptând să se închine la moaștele scoase pe un catafalc în fața bisericii.

"Am venit pentru noi, pentru copii, pentru nepoți și pentru familie, să ne rugăm să fim bine, sănătoși și pentru toată lumea, să fie o veselie. În primul rând pacea, liniște și pace.", a spus o enoriaşă.

Reporter: Simțiți că vin sărbătorile?

Articolul continuă după reclamă

Credincios: Simțim, simțim, de abia le așteptăm.

Cu buchețele de busuioc și flori în mână, enoriașii au fost nevoiți să aștepte în ploaie mai bine de o oră pentru a reuși să ajungă la racla sfântă. După închinare, fiecare credincios a primit câte o iconiță sfințită. : "Nu, nu, n-am înghețat."

Reporter: Cu ce ați venit?

Credincios: "Aici e busuioc și niște brăduleț verde să dăm acolo pentru binele casei, pentru sănătate.".

În ajutor le-au venit și voluntarii care le-au oferit un ceai cald și dulciuri.

Moaștele Sfântului vor rămâne spre închinare până pe 2 decembrie, dar manifestările dedicate zilei Sfântului Andrei se vor încheia în seara aceasta.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Plănuiţi o escapadă în minivacanţa de 1 Decembrie? DA NU

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰