Urări de Sfântul Andrei 2025. Cele mai frumoase mesaje şi felicitări de trimis pe 30 noiembrie

Sfântul Andrei, Ocrotitorul României, este sărbătorit de Biserică în ziua de 30 noiembrie. În această zi, peste 700.000 români îşi sărbătoresc ziua onomastică, dând startul sărbătorilor de iarnă.

Urări de Sfântul Andrei 2025

La mulți ani, dragă Andrei! Să ai parte numai de împliniri, iar viaţa să îți fie o eternă sărbătoare!

De ziua numelui tău, iți doresc tot binele din lume, noroc, fericire şi sănătate şi să ţi se îndeplinească toate dorințele pe care o să ţi le pui. La mulți ani!

E o zi când sufletul învinge orice urmă de tristețe, când tot ce a fost greu ţi se pare ușor. Este ziua numelui tău şi de aceea este o zi specială! La Mulți Ani!

Este doar încă o Sfântă, dar cea mai frumoasă dintre toate cele sfinte, căci este ziua ta! La mulți ani, iubitul/iubita!

Felicitări cu ocazia acestei zile. Îți urez să fii mereu sănătos, energic şi plin de bucurie. La mulți ani Andrei!

Felicitări dragul meu cu ocazia acestei zile. Îți urez să fii mereu sănătos, energic şi plin de bucurie. La mulți ani în cântec de clopoței de bucurie!

Fie ca din această zi sfântă, în drumul lin al vieții tale să răsară mereu câte-o rază de soare care să-ţi aducă fericire si bucurie. Multă sănătate! La mulți ani!

Fie ca Dumnezeu să decoreze fiecare rază de soare care ajunge la tine cu succes, fericire şi prosperitate. La mulți ani!

Fie ca toate împlinirile frumoase, sănătatea şi spiritul acestei zile să te însoțească pretutindeni. Îți doresc o zi de Sf. Andrei cât mai frumoasa!

Îți doresc ca de ziua numelui tău să ţi se împlinească toate dorințele, să fii fericit, iubit, să ai parte numai de bucurii în viaţă şi îți urez un sincer La Mulți Ani!

Sfântul căruia îi porți numele să te ocrotească în fiecare zi, să îți aducă liniște şi pace şi să nu lase ca speranța să se stingă din sufletul tău vreodată. La mulți ani cu împliniri şi momente frumoase în viitor!

Îți doresc să mergi pe un drum numit viaţă, să te împiedici de un ciob numit noroc, să cazi într-o prăpastie numită fericire şi să culegi o floare numita iubire! La mulți ani!

Îți urez să ai o zi a numelui la fel de luminoasă precum un bulgăre alb de zăpadă, la fel de fericită precum cântecul clopoțelului de Crăciun şi la fel de frumoasă precum sărbătorile petrecute lângă cei apropiați!

Îți urez “La mulți ani” pentru că porți acest nume şi fie ca Sfântul Andrei să își coboare ochii asupra ta şi să îți dăruiască fericire şi liniște interioară!

În această zi minunată, eu iți doresc să-ţi trăiești viaţa astfel încât să nu-ţi pară rău de niciun pas făcut, de niciun zâmbet dăruit. Ești un suflet minunat si mă bucur că am avut șansa sa te cunosc! Din toata inima îți urez un sincer "La mulți ani!".

Sfântul căruia îi purtați numele să vă ocrotească în fiecare zi, să vă aducă liniște şi pace şi să nu lase ca speranța să se stingă din sufletul dumneavoastră. La mulți ani cu împliniri şi momente frumoase în viitor!

Un cer albastru fără nori, în calea ta sa fie. Să ai în viată numai noroc şi bucurie! La Mulți Ani!

Andreea/Andrei îți urez să ai o viaţă senină ca răsăritul de soare, iar sufletul să-ţi fie curat ca neaua. Îți urez o zi de neuitat şi un călduros "La mulți ani!".

Din mici crenguțe de brad, din flori şi din iubire ţi-am împletit un "La mulți ani" aducător de fericire! La mulți ani Andrei/Andreea!

Cu ocazia zilei Sfințișorului tău, îți doresc o ora de liniște, o zi senină, o săptămâna de bucurii, o lună de împliniri, un an de prosperitate, un veac de sănătate, fericire şi iubire. La mulți ani!

Cele mai deosebite mesaje de Sf. Andrei

În această zi minunată, eu îți doresc să-ți trăiești viața astfel încât să nu-ți pară rău de niciun pas făcut, de niciun zâmbet dăruit. Ești un suflet minunat și mă bucur că am avut șansa să te cunosc! Din toata inima îți urez un sincer La Mulți Ani!

Îți doresc să mergi pe un drum numit viață, să te împiedici de un ciob numit noroc, să cazi într-o prăpastie numită fericire și să culegi o floare numita iubire! La mulți ani Andrei/Andreea!

Îți doresc o viață senină ca răsăritul de soare și un suflet curat ca neaua. Îți urez o zi de neuitat și un călduros La Mulți Ani!

Îți doresc să mergi pe un drum numit viață, să te împiedici de un ciob numit noroc, să cazi într-o prăpastie numită fericire și să culegi o floare numită iubire! La mulți ani Andrei/Andreea!

Îți urez "La mulți ani" pentru că porți acest nume, și fie ca Sfântul Andrei, pe care îl reprezinți, să-și coboare ochii asupra ta și să îți dăruiască fericirea dorită și numai bucurii și liniște interioară.

Îți urez să ai o zi a numelui la fel de luminoasă precum un bulgăre alb de zăpadă, la fel de fericită precum cântecul clopotelului de Crăciun și la fel de frumoasă precum sărbătorile petrecute lângă cei apropiați.

La mulți ani! Așa cum soarele luminează pentru toată omenirea așa și tu îmi luminezi mie viața. Fie-ți viața senină ca răsăritul de soare iar sufletul mereu curat și tânăr ca roua de pe flori. Îți doresc o zi de neuitat care să țină o viață întreagă!

La mulţi ani, Andrei, şi sper să se spargă conducta fericirii pe strada vieţii tale!

Felicitări de Sfântul Andrei 2025

La mulți ani! Așa cum soarele luminează pentru toată omenirea așa și tu ne luminezi nouă viața. Fie-vă viața senină ca răsăritul de soare, iar sufletul mereu curat și tânăr ca roua de pe flori. O zi de neuitat care să țină o viață!

La mulți ani de ziua ta, Andreea/Andrei!

La mulți ani, dragă Andreea/Andrei! Să ai parte de împliniri, iar viața să îți fie o încântare!

La mulți ani, fericire, împacare sufletească, flori, iubire, sănătatea te palească, prietenii să nu te uite și să ai bucurii multe!

La mulți ani și fie ca Sfântul Andrei să te călăuzească mereu!

Numele ce-l porți de Sfânt, să-ți dea putere și tărie, ani bogați și bucurie! La mulți ani, Andreea!

O zi minunată și o viață plină de bucurii! La mulți ani, Andrei!

Pe o petală de lalea, La Mulți Ani din partea mea, iar pe una de bujor, Te iubesc și te ador!

Pentru că astăzi este o zi specială pentru tine, mă alătur și eu celor ce-ți doresc din adâncul sufletului să ai parte numai de împliniri, satisfacții și multă sănătate. La mulți ani!

Să ai parte de sănătate, multe realizări și să te bucuri de această zi frumoasă mereu! La mulți ani, de Sfântul Andrei!

Să fii mereu tânăr(ă) și cu același spirit vesel. Viața să-ți ofere clipe minunate și bucurii nemaiîntâlnite. La mulți ani fericiți!

Se spune că iubiții sunt ca luna, iar frații ca stelele. Eu am observat că cerul poate arata bine fără lună, dar niciodată fără stele, adică fără tine. La mulți ani, frățiorule!

Tot ce-ţi doresti, tot ce-ţi lipseşte şi-ţi foloseşte, sănătate, prieteni adevăraţi şi multă bucurie!

Fie ca Dumnezeu să decoreze fiecare rază de soare care ajunge la tine cu succes, fericire și prosperitate. La mulți ani!

La mulți ani în această zi binecuvantată de Sfântul Andrei!

La mulți ani! Sfântul Andrei să te călăuzească mereu!

În zi de mare sărbătoare a Ortodoxiei, pentru că porţi numele Sfântului Andrei, îţi urez multă sănătate şi fericire!

Îți urez ca sărbătoarea Sfântului Andrei să îți aducă o viață curată, frumoasă, plină de bucurii și dragoste. La mulți ani Andreea!

Îți urez să ai o zi a numelui la fel de luminoasă precum un bulgăre alb de zăpadă, la fel de fericită precum cântecul clopoțelului de Crăciun și la fel de frumoasă precum Sărbătorile petrecute lângă cei apropiați.

Îţi urez La mulţi ani, pentru că porţi acest nume şi fie ca Sfântul Andrei pe care îl reprezinţi, să-şi coboare ochii asupra ta şi să îţi dăruiască fericirea dorită şi liniştea interioară.

Pentru că porți nume de Sfânt, îți urez La mulți ani și o zi încununată de binecuvântări.

Sfântul căruia îi purtați numele să vă ocrotească în fiecare zi, să vă aducă liniște și pace și să nu lase ca speranța să se stingă din sufletul dumneavoastră. La mulți ani cu împliniri și momente frumoase în viitor!

Sfântul Andrei 2025. Urări pentru cei dragi

Să-ţi dea Domnul sănătate, judecată înţeleaptă, viaţă lungă pământească, ce doreşti să se-mplinească! La multi ani Andrei/Andreea!

Sfântul căruia îi purtați numele să vă ocrotească în fiecare zi, să vă aducă liniște și pace. La mulți ani cu împliniri și momente frumoase în viitor!”

La mulți ani, Andrei/Andreea! Fie ca Sfântul Andrei, ocrotitorul românilor, să te binecuvânteze cu sănătate, fericire și bucurii nesfârșite!

De ziua numelui tău, îți doresc ca viața să-ți fie plină de lumină, iar Sfântul Andrei să-ți călăuzească mereu pașii spre bine!

La mulți ani binecuvântați! Sfântul Andrei să-ți aducă liniște sufletească, iubire și o mulțime de momente speciale alături de cei dragi!

Fie ca ziua Sfântului Andrei să-ți aducă bucurii neprețuite, pace și multe vise împlinite! La mulți ani!

La mulți ani, numele tău este unul deosebit! Sfântul Andrei să-ți ofere sănătate, împliniri și fericire alături de cei dragi!

Astăzi, de ziua numelui tău, să primești toată dragostea și urările de bine ale celor care te apreciază! Sfântul Andrei să te ocrotească mereu!

La mulți ani de Sfântul Andrei! Fie ca bunătatea și credința acestui sfânt să-ți lumineze calea în fiecare zi!

Cu ocazia zilei de Sfântul Andrei, îți doresc să fii mereu înconjurat de dragoste, pace și sănătate! La mulți ani!

Sfântul Andrei, ocrotitorul românilor, să-ți fie mereu alături, să-ți lumineze gândurile și să-ți aducă fericire!

Astăzi este o zi specială, la fel ca tine! Fie ca binecuvântările Sfântului Andrei să te însoțească întotdeauna. La mulți ani!

La mulți ani de Sfântul Andrei! Să ai parte de sănătate, voie bună și toate dorințele să devină realitate!

Cu ocazia zilei tale onomastice, îți trimit cele mai calde gânduri și urări de bine! Sfântul Andrei să-ți vegheze mereu sufletul!

Fie ca această zi specială să-ți aducă speranță, încredere și momente de neuitat alături de cei dragi. La mulți ani!

La mulți ani cu sănătate și bucurie! Sfântul Andrei să-ți fie călăuză în toate alegerile vieții!

De ziua numelui tău, îți doresc o zi plină de zâmbete și o viață plină de har! Sfântul Andrei să te ocrotească mereu!

Tradiţii şi obiceiuri de Sfântul Andrei

Tradiţia spune că de Sfântul Andrei fetele nemăritate îşi pot visa ursitul. Ca să afle cu cine îşi vor petrece viaţa, tinerele îşi pun sub pernă un fir de busuioc sau mănâncă o turtă foarte sărată înainte de culcare.

În seara de dinaintea sărbătorii de Sfântul Andrei, oamenii obişnuiesc să pună grâu la încolţit. Acesta se verifică de Anul Nou şi se spune că dacă grâul a crescut, vei avea un an norocos.

Se spune că dacă de Sfântul Andrei vremea este bună, aşa va fi totul anul. Dacă plouă sau ninge pe 30 noiembrie, atunci urmează o iarnă grea.

De Sf. Andrei, este interzis să faci treburi gospodăreşti, mai exact să speli, să mături şi să coşi.

Rugăciune către Sfântul Andrei

"Pentru rugăciunile Apostolului Tău Andrei, dăruieşte-ne nouă sănătate şi viaţă ferită de toată răutatea. Doamne Dumnezeul nostru, Tu, Cel ce ai zis şi s-a făcut făptura, nu întoarce dumnezeiasca Ta faţă de la noi cei păcătoşi, ca să nu vină asupră-ne mânia cea groaznică şi înfricoşătoare a durerilor, care este rodul păcatelor noastre pe care în toată ziua, cu nesocotinţă, în chip nenumărat le săvârşim.

Noi suntem păcătoşi şi pătimaşi, netrebnici şi plini de răutate, iar Tu eşti izvorul vieţii şi al milostivirii; nu ne lăsa, Doamne; nu trece rugăciunea noastră, a păcătoşilor, nici nu răsplăti nouă după nelegiuirile noastre, ci, pentru că nu suntem vrednici a câştiga prin sârguinţa cea de toate zilele milostivirea Ta, dăruieşte-ne-o Tu, Doamne, ca un preamilostiv. Pentru rugăciunile Apostolului Tău Andrei, dăruieşte-ne nouă sănătate şi viaţă ferită de toată răutatea. Pentru pomenirea lui cea de azi ne întăreşte cu darul Tău cel stăpânitor, ca din adâncul inimilor noastre, cu bucurie să lăudăm prăznuirea lui şi să slăvim preasfânt numele Tău, în vecii vecilor. Amin!"

