Zi importantă pentru creştinii ortodocşi din toată ţara. Aceştia îl sărbătoresc pe Sfântul Andrei. Iar în fiecare an, în această zi, satul Ion Corvin din judeţul Constanţa devine polul credinţei şi al rugăciunii.

Slujba va fi oficiată de Înalt Preasfințitul Teodosie împreună cu un sobor de preoți și de diaconi și începe de la ora 9. Pelerinajul de la Peștera Sfântului Andrei este cel mai mare eveniment religios care are loc în postul Crăciunului.

Mii de credincioși vin din toate colțurile țării pentru a se ruga. Legenda locului spune că în peșteră a locuit Sfântul Apostol Andrei, o tradiție veche păstrată acum de credincioși îi face să lase în zidurile peșterii iconițe, cruciulițe, dar și hârtii cu rugăciuni pentru a se ruga pentru sănătate, dar și noroc. Biserica Ortodoxă Română consideră locul cel mai vechi ca și loc de cult din România.

Nu departe de el se află și izvorul Sfântului Apostol Andrei, despre care legenda spune că a apărut după ce Apostolul a bătut cu toiagul în stâncă. Astăzi, peste 970.000 de români își sărbătoresc onomastica.

