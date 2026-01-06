Crimă în familie la Cluj. Bărbat de 46 de ani din Republica Moldova, suspectat că şi-ar fi ucis propriul frate

Un bărbat de 46 de ani a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, în urma cercetărilor desfășurate într-un dosar penal ce vizează decesul unei persoane într-o locuință din comuna Florești, județul Cluj.

Potrivit informațiilor transmise de autorități, în data de 4 ianuarie, în jurul orei 23.55, polițiștii din cadrul Secției 6 Poliție Rurală Florești au fost sesizați cu privire la faptul că, într-o locuință din localitate, a fost găsit cadavrul unui bărbat de 48 de ani, în condiții neclare.

Potrivit surselor Clujenii.ro, bărbatul arestat preventiv este în vârstă de 46 de ani, cetățean al Republicii Moldova, fiind suspectat că și-ar fi ucis fratele, în vârstă de 48 de ani.

La fața locului a intervenit un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean Cluj, care a constatat decesul persoanei.

Ulterior, o echipă complexă, formată din procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Cluj, lucrători ai Serviciului de Investigații Criminale, polițiști din cadrul Secției 6 Poliție Rurală Florești și medic legist, a efectuat cercetarea la fața locului. În cauză au fost demarate cercetări in rem pentru infracțiunea de omor.

În urma investigațiilor, anchetatorii au identificat un bărbat de 46 de ani, față de care sunt efectuate verificări în legătură cu decesul victimei.

Din primele probe administrate, la data de 5 ianuarie, procurorul de caz a dispus reținerea acestuia pentru 24 de ore. Marți, 6 ianuarie, bărbatul a fost prezentat judecătorului de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Cluj, care a admis propunerea procurorilor și a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile.

Cercetările continuă sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Cluj, în vederea administrării întregului probatoriu și stabilirii tuturor împrejurărilor în care a survenit decesul.

Autoritățile precizează că, pe parcursul procesului penal, persoana cercetată beneficiază de prezumția de nevinovăție. Activitățile au fost sprijinite de luptători din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale.

