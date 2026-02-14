Antena Meniu Search
Un pensionar din Constanţa a murit după ce a traversat strada printr-un loc nepermis

Un bărbat de 71 de ani a decedat, sâmbătă dimineaţa, după ce a fost lovit de o maşină în timp ce încerca să traverseze strada prin loc nepermis, au anunţat reprezentanţii Poliţiei Constanţa.

de Redactia Observator

la 14.02.2026 , 11:15
Potrivit sursei citate, accidentul a avut loc pe o stradă din municipiul Constanţa, la volanul autoturismului aflându-se un bărbat de 57 de ani.

A traversat printr-un loc nepermis

"Din primele cercetări a reieşit faptul că un bărbat, de 57 de ani, a condus un autoturism, pe strada Traian din municipiul Constanţa, iar la un moment dat ar fi acroşat un pieton, care s-ar fi angajat în traversarea străzii prin loc nepermis. Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ", au transmis reprezentanţii IPJ Constanţa.

Conform poliţiştilor, cauzele accidentului vor fi stabilite cu exactitate în urma cercetărilor ce vor fi efectuate în cadrul unui dosar penal.

barbat accident constanta pieton
