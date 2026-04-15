Video Criminal la 18 ani. Tânărul din Cenade a pus mâna pe cuţit, după o ceartă la băutură

Un tânăr de 18 ani a fost reţinut de poliţişti, după ce a ucis un bărbat. Totul s-a întâmplat într-o casă din localitatea Cenade, judeţul Alba, acolo unde băiatul a consumat băuturi alcoolice.

de Anda Anghelache

la 15.04.2026 , 09:03

Pe fondul stării avansate de ebrietate, acesta s-a luat la ceartă cu un bărbat de 28 de ani.

Conflictul a degenerat rapid şi mai multe persoane au încercat să-i calmeze, una dintre ele fiind un bărbat de 47 de ani. Orbit de furie, tânărul a pus mâna pe cuţit şi l-a înjunghiat în piept.

Din păcate, medicii ajunşi la faţa locului nu au putut decât să constate decesul. Băiatul de 18 ani se află acum în spatele gratiilor şi este cercetat penal pentru omor.

