Sărbătorile de iarnă nu s-au încheiat pentru toată lumea. În timp ce unii se pregătesc să se întoarcă din vacanţe, pentru alții abia acum începe Crăciunul. În mai multe zone din țară se fac ultimele pregătiri pentru sărbătorile pe rit vechi, iar pensiunile din Bucovina sunt pline de turiști veniți din Republica Moldova.

În casa familiei Nicoli, tradiţiile se respectă cu sfinţenie. Paiele simbolizează ieslea în care s-a născut Iisus şi nu lipsesc din casele sârbilor din Banat. Stevanka a stat ore bune în bucătărie ca să prepare toate bunătăţile cu care îşi va răsfăţa familia.

"În seara de ajun se mănâncă neapărat de post, neapărat şi nuci cu miere, aduc prosperitate, trebuie să mâncăm fructe uscate. Tot pentru prosperitate şi noroc se pune grâu la încolţit la Sf. Nicolae. [...] Avem şi cesniţa care se face cu nucă şi fructe uscate, stafide, smochine şi se pune un bănuţ, cine îl găseşte va avea noroc tot anul" a explicat Stevanka.

În Timişoara trăieşte cea mai mare comunitate de sârbi, peste 5.000.

Aprinderea de badnjak, o tradiţie păstrată cu sfinţenie

"Ţinem tradiţiile, mergem în fiecare seară de ajun la aprinderea de badnjak, apoi la biserică în prima zi de Crăciun. Sunt nişte sărbători pe care noi le păstrăm cu sfinţenie şi nu cred că aş putea să renunţ la ele şi nici nu aş vrea" a spus Stevanka Nicoli.

Badnjak, sau momentul în care în curtea bisericilor sârbeşti se dă foc unui trunchi de stejar, simbolizează un nou început, sănătate şi bogăţie. Cu cât flacăra e mai puternică, cu atât anul care vine va fi mai bun.

Ajunul Crăciunului pe rit vechi, petrecut pe pârtie

În Vatra Dornei, Ajunul Crăciunului pe rit vechi se petrece pe pârtie. Această familie din Republica Moldova vine an de an în Bucovina.

Tot în noaptea de Ajun, copiii se îmbracă în costume populare şi colindă din casă în casă. După colindători, turiştii aşteaptă vizita lui Moş Crăciun.

"Mâine vin alte 4 familii, un grup de colindători şi le vom pregăti tot ce e frumos din gospodăria noastră. O cazare simplă ajunge la 220 lei camera, iar cu demipensiune 400 lei pe zi. Avem sarmăluţe, tochitură, platoul bucătarului, cozonac, papanaşi, clătite, poale-n brâu" a spus administratorul unei pensiuni, Sandu Andrei.

Aproximativ 200 de milioane de creştini ortodocşi din întreaga lume sărbătoresc Crăciunul pe rit vechi, pe 7 ianuarie.

