Vladimir Putin a participat ieri la slujba din Ajunul Crăciunului pe rit vechi. Liderul de la Kremlin a fost însoţit de veterani care au făcut parte din operaţiunea militară din Ucraina şi de familiile lor.

Putin a participat la slujba din Ajunul Crăciunului pe rit vechi, alături de veterani din războiul din Ucraina - Profimedia Images

Preşedintele rus Vladimir Putin a transmis felicitări întregului popor rus cu ocazia sărbătorii Crăciunului pe rit vechi, transmite agenţia rusă de ştiri TASS, citând biroul de presă al Kremlinului. Putin a participat la o slujbă care a durat toată noaptea, la Biserica Marelui Mucenic Gheorghe Învingătorul din regiunea Moscovei.

"Această sărbătoare minunată luminează lumea cu lumina bunătăţii şi iubirii, oferind milioane de oameni speranţă şi bucuria comuniunii cu tradiţiile spirituale ale strămoşilor noştri, transmise din generaţie în generaţie", a afirmat Putin, potrivit comunicatului emis de biroul de presă al Kremlinului.

"Aş dori să menţionez cu profundă apreciere contribuţia imensă şi cu adevărat unică a Bisericii Ortodoxe Ruse şi a altor confesiuni creştine la consolidarea unităţii sociale, la conservarea bogatului nostru patrimoniu istoric şi cultural şi la promovarea educaţiei patriotice şi morale a tinerilor", a adăugat Putin.

"Organizaţiile religioase acordă o atenţie neobosită lucrărilor de milă şi caritate, îngrijirii celor nevoiaşi, sprijinirii participanţilor şi veteranilor operaţiunii militare speciale şi fac multe pentru a promova dialogul armonios interconfesional şi interetnic în ţara noastră. Această muncă importantă şi atât de necesară merită cea mai sinceră recunoaştere", a continuat el. "Le urez creştinilor ortodocşi şi tuturor celor care sărbătoresc Crăciunul sănătate, succes şi toate cele bune", a mai spus preşedintele rus.

Anul acesta, preşedintele rus Putin a participat la o slujbă ortodoxă de Crăciun care a durat toată noaptea, la Biserica Marelui Mucenic Gheorghe Învingătorul din regiunea Moscovei. "După încheierea slujbei, şeful statului a discutat cu oamenii care s-au adunat la biserică", a transmis biroul de presă al Kremlinului.

De regulă, Putin sărbătoreşte Crăciunul în afara Moscovei, iar de Paşte merge de obicei la Catedrala Hristos Mântuitorul. Cu toate acestea, anul trecut a participat la o slujbă ortodoxă de Crăciun în timpul nopţii la Biserica Sfântul Gheorghe Învingătorul de pe Dealul Poklonnaya din Moscova.

