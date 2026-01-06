Când se sărbătoreşte Crăciunul pe rit vechi. Tradiţiile şi obiceiurile respectate de credincioşi

Dacă cei mai mulţi dintre români se pregătesc pentru ceea ce înseamnă Sfântul Ioan, există şi români care se pregătesc pentru a sărbători, pe 7 ianuarie 2025, Crăciunul pe rit vechi .

Crăciunul pe rit vechi este sărbătorit anual pe 7 ianuarie, de comunitățile creștine care urmează calendarul iulian, cu 13 zile în urmă față de cel gregorian. În România, dar și în alte țări din Europa de Est, această zi este marcată prin slujbe speciale, obiceiuri străvechi și mese tradiționale, păstrate cu sfințenie din generație în generație.

Deși nu este zi liberă legală, Crăciunul pe rit vechi rămâne un moment important pentru credincioșii care respectă această tradiție religioasă.

De ce Crăciunul pe rit vechi se sărbătorește pe 7 ianuarie

Diferența dintre cele două date apare din folosirea calendarului iulian, introdus în Antichitate, față de calendarul gregorian, adoptat ulterior de majoritatea statelor și bisericilor. În prezent, decalajul dintre cele două calendare este de 13 zile, motiv pentru care Nașterea Domnului, celebrată pe 25 decembrie în calendarul gregorian, este marcată pe 7 ianuarie de cei care țin ritul vechi. În România, Crăciunul pe rit vechi este sărbătorit în special de comunități de ruși lipoveni, sârbi, ucraineni și alte minorități religioase.

Ce este calendarul iulian şi cine îl respectă

Calendarul iulian a fost introdus de Iulius Cezar în 46 î.Hr. şi a funcţionat în mod constant până în secolul XVI, chiar dacă în unele ţări mai este utilizat cu preponderenţă şi în prezent. Şi când spunem unele ţări, ne gândim în special la Rusia, Ucraina, Serbia, Grecia, Bulgaria și Georgia.

Pentru că acest calendar, calendarul iulian, avea nevoie de prea multe zile adăugate pentru a păstra corespondenţa cu anul astronomic, în 1582 Papa Grigore al XIII-lea a impus calendarul gregorian, calendar mult mai apropiat de cel astronomic.

Tradiții și obiceiuri păstrate de Crăciunul pe rit vechi

Crăciunul pe rit vechi este însoțit de tradiții vechi de sute de ani. Ajunul este considerat o zi de pregătire spirituală, iar masa festivă începe abia după participarea la slujba religioasă. În multe comunități, se păstrează obiceiul colindelor religioase, al binecuvântării casei și al meselor simple, dar bogate în semnificație. Bradul de Crăciun, colacii, vinul și mâncărurile tradiționale sunt elemente centrale ale sărbătorii.

Deși trăim într-o societate modernă, Crăciunul pe rit vechi rămâne o sărbătoare vie, care adună comunitățile în jurul valorilor credinței, familiei și tradiției. Pentru cei care îl sărbătoresc, 7 ianuarie nu este doar o altă zi de iarnă, ci un moment de reculegere, bucurie și reafirmare a identității culturale și religioase.

Anul Nou pe rit vechi pică pe 14 ianuarie

Ca şi în cazul majorităţii, care sărbătoreşte trecerea în Noul An la o săptămână după Crăciun, şi în cazul celor care se ghidează încă după calendarul iulian trecerea în Noul An se sărbătoreşte la o săptămână după celebrarea Crăciunului pe rit vechi.

Asta înseamnă că Anul Nou pe rit vechi pică pe 14 ianuarie, în condiţiile în care Crăciunul este pe 7 ianuarie. Concret, şi tradiţiile de Anul Nou sunt relativ asemănătoare precum în cazul celor care sărbătoresc Anul Nou conform calendarului gregorian, respectiv pe 31 decembrie.

În România, această sărbătoare este celebrată în special de rușii lipoveni, dar și de alte comunități din Europa de Est.

