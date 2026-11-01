Materialul care poate răci acoperişul casei cu aproape 13 grade vara. Nu consumă deloc energie electrică

Oamenii de ştiinţă din Spania au creat un material care ar putea schimba modul în care ne răcorim locuinţele pe timpul verii. Aplicat pe acoperişurile clădirilor, acesta poate reduce temperatura suprafeţelor cu aproape 13 grade Celsius, fără să consume energie electrică. Noua invenţie ar putea reduce nevoia de a porni aerul condiţionat vara şi, implicit, facturile la curent.

Materialul descoperit în Spania care poate răci locuinţele pe timpul verii - Corriere della Sera

Cercetătorii de la Institutul de Micro şi Nanotehnologie din Madrid, parte a Consiliului Superior pentru Cercetare Ştiinţifică din Spania (CSIC), au dezvoltat un material capabil să elimine căldura acumulată de suprafeţele expuse la soare, potrivit Corriere della Sera.

Spre deosebire de aparatele de aer condiţionat, noua tehnologie nu are nevoie de energie electrică pentru a funcţiona. Materialul reflectă o mare parte din razele soarelui şi permite eliminarea căldurii în atmosferă, astfel încât suprafeţele pe care este aplicat să se încălzească mai puţin.

Cum funcţionează materialul care poate răci acoperişurile clădirilor

La baza invenţie se află un tip de plastic special, numit fluorură de poliviniliden, recunoscut deja pentru rezistenţa sa la razele ultraviolete şi la condiţiile meteo.

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Cercetătorii spanioli au reuşit să îi îmbunătăţească proprietăţile prin modificarea structurii. Au obţinut astfel un material care reflecta lumina soarelui şi elimină căldura mult mai eficient.

În plus, acesta rezistă la apă şi la expunerea îndelungată la soare, ceea ce îl face potrivit pentru suprafeţele exterioare ale clădirilor. După mai multe etape de prelucrare, cercetătorii au obţinut un material capabil să reflecte, în medie, 82,4% din radiaţia solară. Totodată, acesta are o capacitate foarte ridicată de a elimina căldura sub formă de radiaţie infraroşie, de 96,7%.

Temperatură mai mică cu aproape 13 grade, de la primele teste

Pentru a vedea cât de eficientă este noua invenţie, oamenii de ştiinţă au testat materialul folosit în provincia Madrid, în zilele cu soare puternic.

Rezultatele au arătat că suprafaţa acoperită cu noul material a avut o temperatură cu până la 12,9 grade Celsius mai mică faţă de cea a suprafeţei de referinţă, testată în aceleaşi condiţii. Diferenţa este importantă mai ales în cazul acoperişurilor, care se pot încălzi puternic în timpul verii şi pot contribui la creşterea temperaturii din interiorul locuinţelor.

Deşi tehnologia este încă în curs de dezvoltare, cercetătorii sunt optimişti şi în privinţa costurilor. Materialul ar putea fi fabricat folosind echipamente industriale deja existente, ceea ce ar face producţia mai simplă şi relativ ieftină.

În plus, noua soluţie ar putea fi mai accesibilă decât alte materiale folosite pentru reducerea temperaturii suprafeţelor, precum foliile de aluminiu, vopselele speciale sau materialele ceramice avansate.

Invenţia ar putea reduce consumul de aer condiţionat

Una dintre cele mai importante utilizări ale noului material ar putea fi anveloparea acoperişurilor şi a faţadelor clădirii.

Prin reducerea căldurii acumulate de acestea, locuinţele ar putea rămâne mai răcoroase în zilele toride, fără să fie nevoie de folosirea atât de frecventă a aparatelor de aer condiţionat. Acest lucru ar putea însemna un consum mai mic de electricitate, facturi mai reduse şi mai puţine emisii asociate producerii energiei.

Însă cercetătorii nu vor să se limiteze doar la clădiri. Materialul ar putea fi folosit şi în industria auto, dar şi pentru calculatoare şi alte dispozitive electronice care produc căldură în timpul funcţionării.

Deocamdată, invenţia se află în faza de dezvoltare, iar testele efectuate până acum arată potenţialul acestei tehnologii. Dacă va putea fi produsă şi utilizată la scară largă, aceasta ar putea oferi o alternativă pentru reducerea temperaturii suprafeţelor, fără consum suplimentar de energie.