Tânăr de 27 de ani, rănit grav după ce un copac a căzut peste el într-o pădure din Vrancea
Un tânăr de 27 de ani a ajuns în stare gravă la spital, vineri seară, după ce un copac a căzut peste el într-o pădure din județul Vrancea. Intervenția salvatorilor a fost îngreunată de faptul că incidentul s-a produs într-o zonă montană greu accesibilă, fără semnal.
Serviciul de Ambulanță Județean Vrancea a fost alertat în legătură cu incidentul petrecut într-o pădure din apropierea localității Nistorești.
Potrivit reprezentanților SAJ Vrancea, un copac a căzut peste bărbatul în vârstă de 27 de ani, iar la fața locului a fost trimisă de urgență o ambulanță cu asistent medical de la substația Năruja, cea mai apropiată unitate de locul intervenției.
Echipajul medical l-a găsit pe tânăr inconștient și cu multiple traumatisme. Din punct de vedere medical, victima prezenta un traumatism cranio-cerebral acut deschis, sever.
Tânărul a fost preluat de ambulanța din Năruja pentru a fi transportat de urgență la spital. Din cauza stării sale critice, o ambulanță cu medic de la stația centrală din Focșani a fost, de asemenea, direcționată spre victimă.
Medicul a preluat pacientul pe traseu, pentru a-i acorda asistență medicală avansată și pentru stabilizarea funcțiilor vitale.
Ulterior, tânărul a fost transportat la Unitatea de Primiri Urgențe din Focșani, unde a fost supus unor investigații medicale.
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