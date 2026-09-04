Mirosul înțepător reclamat de o mulţime de bucureșteni zilele trecute provine de la stația de epurare Glina și de la depozitul de deșeuri Vidra, potrivit Gărzii de Mediu. În doar două zile, au fost înregistrate peste o mie de reclamații. Comisarii au dat amenzi de aproape un milion de lei şi au făcut şi o sesizare penală. Operatorul de apă contestă însă concluziile: spune că nu există nicio dovadă că e vina staţiei de epurare.

Pentru oamenii din sudul Capitalei, episodul de zilele trecute n-a fost, din pacate, o premieră. În Berceni, localnicii se plâng că de ani de zile, uneori, aerul e irespirabil.

"O dată la o săptămână, la două săptămâni, se simte. Eu stau de 10 ani în Berceni şi de 10 ani se tot simte mirosul respectiv". "Îl simt frecvent. Ţinem geamurile închise ca să nu se mai simtă mirosul", au spus oamenii.

Bucureștenii au căutat explicații și pe internet. Cuvântul "miros" a ajuns pe primul loc în căutările Google.

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După peste o mie de sesizări primite în două zile, Garda de Mediu a făcut verificări şi-n București și-n Ilfov. La Glina, comisarii au găsit, printre altele, containere cu mizerie deschise și instalații de neutralizare care nu funcționau.

"Am descoperit mai multe neconformităţi care puteau conduce la disconfortul olfactiv. Multe dintre ele sunt erori de operativitate zilnică a staţiilor. A fost înaintată către Agenţia de Mediu o propunere de suspendare a autorizaţiei şi din momentul în care va fi emisă notificare prealabilă, cei de la staţia de epurare au 60 de zile pentru a remedia", a declarat Andrei Corlan, şeful Gărzii de Mediu.

Apa Nova contestă concluziile Gărzii de Mediu

Apa Nova respinge însă concluziile Gărzii de Mediu. Operatorul stației spune că nu este demonstrată o legătură între activitatea de la Glina și mirosul din oraș și anunță că va contesta sancțiunile în instanță.

"Compania contestă constatările raportului referitoare la Stația de Epurare a Apelor Uzate Glina, pe care le consideră nefundamentate din punct de vedere tehnic, precum și sancțiunile aplicate în urma controlului", se arată în răspunsul Apa Nova.

"Am înaintat acest raport inclusiv ministerului Sănătăţii, are obligaţia de a demara investigaţii astfel încât să vedem dacă evenimentul a avut impact negativ asupra sănătăţii populaţiei", a completat Andrei Corlan.

La Glina și la Vidra inspectorii au impus, în total, 22 de măsuri care ar trebui să corecteze problemele descoperite la controale. Trei activități au fost sistate, un utilaj a fost confiscat, iar autoritățile au făcut și o sesizare penală.​

Amenzi de aproape 800.000 de lei după controale

Aproape 800 de mii de lei sunt amenzile date după controale. Episodul arată și o gaură în sistem. România are de ani buni o Lege a mirosurilor, însă nici astăzi nu are toate normele necesare pentru a o aplica

"Avem partea de mediu redactată, partea de sănătate însă nu a fost până în ziua de astăzi redactată. Chiar am avut mai multe discuții pentru că domnul Cseke și-a arătat chiar interesul să deblocăm acest proiect si sperăm că săptămâna viitoare să avem primele ședințe tehnice", a afirmat Diana Buzoianu, ministrul Mediului.

Depozitul de gunoi de la Vidra se apropie de limita de capacitate, iar autoritățile trebuie să găsească o alternativă.

"Practic intrăm într-o perioadă de tranziție, în care, până la atingerea de 100% a capacității, consiliile județene trebuie deja să găsească o altă locație pentru nou depozit și trebuie deja să înceapă lucrările pentru a fi făcut acest depozit. În mod normal, un consiliu județean responsabil ar fi trebuit deja să vină cu o soluție până la acest moment", a conchis Diana Buzoianu.

Depozitul de gunoi de la Vidra este singurul care mai deserveşte, în prezent, majoritatea locuitorilor din Bucureşti şi Ilfov.