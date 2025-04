Salutul creştinesc a răsunat toată ziua pe străzile din Braşov. În ciuda vremii mohorâte, parada junilor călare a atras un public numeros. Sărbătoarea junilor este cel mai important moment din viaţa acestei comunităţi. Sunt şapte cete de juni şi nu mai puţin de 218 călăreţi.

Parada junilor are loc în fiecare an, în prima duminică după Paşte, când Iisus s-a arătat apostolilor după răstignire şi l-a convins pe Toma necredinciosul de Învierea sa. "Este acea zi din an în care toată munca de un an în sfârșit își găsește răspunsul și este motivarea pentru care ducem mai departe tradiția", spune Șerban Șovăială, președinte Uniunea Junilor.

Cum a apărut tradiţia junilor călare

Junii Braşovului au apărut acum aproape 300 de ani. Şi în zilele noastre duc mai departe tradiţiile care redau vechiul mit al morţii şi reînvierii. "E din tată în fiu transmis. Particip la acest obiecei de 15 - 18 ani, poate. Eu sunt de la grupul junilor roşiori. Anul acesta este rândul meu să fiu vătaf, adică conducătorul grupului", spune un june pe cal.

"O sărbătoare care arată, de fapt, cine sunt românii din Braşov, cărei spiritualităţi îi aparţin şi au reuşit în timpuri destul de dificile pentru ei să creeze un eveniment care să fie emblematic nu doar pentru comunitatea românească, ci şi pentru saşii din Braşov şi pentru maghiari, de fapt pentru toţi braşovenii şi sperăm ca în timp să fie emblematic pentru întreaga Românie", a declarat Alexandru Stănescu, istoric.

Sărbătoarea s-a încheiat cu o petrecere câmpenească.

