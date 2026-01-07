Motiv de bucurie pentru aproape un milion de oameni din România. Astăzi se sărbătoreşte Crăciunul pe rit vechi, după calendarul iulian. Unii dintre ei au ales să-şi petreacă vacanţa la munte, pe pârtiile pline de zăpadă, în timp ce alţii sărbătoresc acasă, alături de familie, respectând tradiţiile întocmai.

În cea mai mare comunitate de lipoveni din România, la Jurilovca, dimineaţa a început în biserică.

"De obicei se poartă baticele moştenite, cele mai vechi sunt cele mai preţioase", a explicat o localnică din Jurilovca.

După slujbă, toate drumurile duc spre casă.

"Astăzi, noi, ruşii lipoveni, sărbătorim Crăciunul, din sufletul nostru slav. Un Crăciun binecuvântat, un Crăciun cu pace şi credinţă", a transmis o femeie din comunitate.

Este sărbătoarea în care familia se strânge în jurul mesei bogate. Înainte, însă, gazdele primesc colindătorii.

Ce nu lipseşte de pe masa de Crăciun a lipovenilor

De pe masa de sărbătoare nu lipsesc sarmalele, piftia, salata de boef sau chifteluţele, dar nici preparatele din peşte, tradiţionale în această zonă.

"Lacherda, un preparat din scrumbie, proaspăt, se taie, se sărează şi se mănâncă. Un fel de peşte crud semipreparat", a explicat gazda.

"Se ia masa, după începe veselia, râdem la masă, povestim, glumim şi în general e bine să fim împreună în familie şi să fim uniţi", a precizat Iuliana Stoinică.

Crăciun pe rit vechi şi la munte

Alţii sărbătoresc Crăciunul pe rit vechi la munte. Turiştii din Republica Moldova au ajuns pe pârtia din Poiana Braşov.

"Cum să arate, ca o zi obişnuită cu copiii, cu familia, împreună toţi, ne bucurăm de atmosferă, avem câteva zile de concediu", a declarat o turistă venită din Chişinău.

În România, peste un milion de oameni sărbătoresc Crăciunul pe rit vechi, cei mai mulţi sunt lipoveni, sârbi şi ucraineni.

