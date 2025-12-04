Cum a reușit un muzeu din România să facă arta "vizibilă" pentru nevăzători

Arta rămâne încă un teritoriu interzis pentru cei peste 100.000 de români cu deficienţe grave de vedere. În majoritatea muzeelor, atingerea exponatelor este interzisă. Fără contact direct, experienţa artistică devine aproape imposibilă. La Timişoara însă, Muzeul Naţional de Artă sparge această barieră: cu ajutorul voluntarilor, zece tablouri celebre au fost transformate în lucrări tactile, însoţite de descrieri audio, astfel încât nevăzătorii să poată explora arta cu mâinile.

Cu foarte mici excepţii, muzeele de artă sunt inaccesibile nevăzătorilor. Pentru persoanele cu dizabilităţi de vedere, aceasta este o barieră, un real blocaj pentru înţelegerea artei vizuale. Acolo unde noi vedem culori, forme şi detalii, pentru persoanele cu deficienţe de vedere, totul se rezumă la asta. Tocmai de aceea, proiectul prin care tablourile sunt transpuse în relief, cu descrieri audio şi tactile, nu e doar un simplu experiment, ci o poartă reală de acces spre artă.

Muzeul Naţional de Artă din Timişoara şi Centrul de Cercetare TactileLibrary au reuşit să dea formă întunericului, printr-un proiect inovator. Zece picturi celebre din colecţia muzeului pot fi explorate cu mâinile de vizitatori.

"Marginile sunt reprezentate prin nişte motive tradiţionale, pe care le pot simţi prin nişte linii. Haina arhanghelului care e reprezentată printr-o textură mai aspră", a explicat Corina Ciunae. "Până în momentul de faţă, în muzee aveam perspectiva cuiva. Era cineva care ne povestea şi pe baza a ceea ce îmi povestea persoana respectivă îmi formam aşa o imagine", a declarat Mădălin Grădinaru.



Exponatelor tactile le este asociat un conţinut audio explicativ detaliat, care ghidează nevăzătorii în citirea tactilă şi oferă informaţii complementare despre opera de artă în sine. "Am luat foarte mult din metodele şi tehnologia cu care lucrăm în hărţile tactile şi le-am adus în artă, de la hartă la artă", a explicat Alina Satmari, coordonator proiect.

"Este o direcţie destul de nouă în care se încearcă această accesibilizare ca ceva mai mult decât un simplu tur audio", spune muzeograful Alexandru Babusceac. În România, mai mult de 100.000 de persoane cu deficienţe grave de vedere au, în continuare, acces restrâns la artă.

