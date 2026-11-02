Şapte ore de foc la Bucureşti! Una dintre cele mai cunoscute săli de evenimente a fost distrusă de un incendiu de proporţii. O petrecere se terminase cu doar câteva ore înainte să izbucnească flăcările! Din cauza aleilor înguste, pompierii abia au ajuns la pavilionul care ardea şi, ca să nu mai piardă timp, au alimentat maşinile cu apă din piscina complexului.

Un paznic doar ce a apucat să sune la 112. Până să îşi ridice privirea, flăcările s-au extins periculos.

Flăcările au cuprins cinci din cele opt corpuri de clădire ale complexului. Martorii spun că focul a izbucnit la bucătărie şi s-a extins spre un loc de joacă şi un salon din lemn. Pompierii nu au reuşit să salveze mare lucru.

"Am văzut fum, apoi am văzut flacără de la fumul ăla şi apoi buf", a povestit paznicul complexului.

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Peste 60 de pompieri au intervenit pentru stingerea incendiului

12 maşini de pompieri și peste 60 de militari au fost acolo în misiune.

"Alimentarea pentru stingerea incendiului s-a realizat din surse de apă cu presiune, de la hidranţi, dar şi din surse de apă fără presiune, din piscina din incinta complexului", a declarat Eduard Ştefan, ISU Bucureşti

Complexul Daimon găzduise un eveniment cu puţin timp înainte

Din fericire, în clădire nu mai era nimeni când a izbucnit focul - un eveniment se încheiase cu puţin timp în urmă. Pagubele sunt, însă, enorme. Pompierii nu au anunţat deocamdată cauza incendiului.

Complexul care a ars este format din restaurant, teren de tenis şi fotbal, sală de fitness şi piscine exterioare şi interioare. Contactaţi de reporterii Observator, proprietarii nu au vrut să comenteze situaţia.