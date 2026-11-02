Eroare fatală la Poliţie. Mai mulţi agenţi din Dolj sunt anchetaţi pentru că i-au dat arma unui coleg aflat sub tratament psihiatric, iar acesta s-a împuşcat în faţa secţiei. Tânărul de 25 de ani suferea de depresie severă, de aceea superiorii îi retrăseseră dreptul să mai poarte pistolul.

Agentul fusese internat la spital luna trecută, urmase tratament psihiatric și primise două săptămâni de concediu medical, timp în care șefii îi retrăseseră arma. Abia astăzi urma să se întoarcă la serviciu. Ieri, însă, s-a dus la sediul din Bechet.

"El s-a prezentat la ora 22 să-și ridice armamentul, simulând că el intră în schimb sau că e nevoie de prezența lui în teren. A primit armamentul și imediat după ce a ieșit din unitatea de poliție a executat foc și s-a sinucis", a spus Cosmin Andreica de la Sindicatul Europol.

Liderul unui sindicat al polițiștilor spune că procedura trebuie modificată – cei care i-au dat arma nu aveau acces la evidența care arăta că agentul nu era de serviciu.

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"În momentul în care dispecerul verifică dispozitivul de ordine publică, el vede prezența polițiștilor pentru 24 de ore, fără să știe dacă există ore suplimentare sau dacă este nevoie de el în teren", a mai spus Cosmin Andreica.

În timp ce șefii lui îi anchetează pe colegii care i-au dat arma, medicii încearcă să îi salveze viața agentului.

"Se află internat în clinica de terapie intensivă pentru neurochirurgie, cu o stare generală extrem de gravă. Prognosticul este extrem de rezervat", a precizat Cristiana Geormăneanu, purtător de cuvânt Spitalul Județean de Urgență.

Colegii lui se întreabă acum dacă superiorii agentului puteau să observe că are probleme și să îl salveze.

"A intrat în sistem în 2022, deci avea, iată, 4 ani de zile experiență. În tot acest timp a lucrat la postul de poliție, a încercat să se mute de mai multe ori și este clar că nu s-a adaptat nici condițiilor de muncă, nici mediului în care și-a desfășurat activitatea. În mod constant, instituția i-a refuzat aprobarea de a se muta", a spus Cosmin Andreica.

"Profesia de polițist este o profesie plină de încărcătură negativă. Toate aceste lucruri ar trebui periodic ventilate cu specialiști, psihologi din cadrul poliției", a explicat psihologul Irina Gruia.

"Ultima evaluare psihologică a acestuia a fost efectuată la data de 25 iunie 2025", a spus Mihaela Sadoveanu de la IPJ Dolj.

Tragedia din Dolj reprezintă un semnal de alarmă pentru Poliție. Patru polițiști s-au sinucis, de la începutul anului, cu arma de serviciu.