România are tineri care construiesc viitorul, iar unii dintre ei ajung să fie analizați la propriu. Paul Medinceanu, tânăr inginer specializat în microelectronică, finalist al campaniei naționale "100 de tineri pentru dezvoltarea României", a fost selectat pentru a participa la un studiu care își propune să descifreze tiparul performanței românești.

"Eu sunt inginer electronist, în momentul de față cercetător în cadrul Institutului Campus al Politehnicei București. Am avut o afinitate pentru partea de tehnologie, de programare încă din liceu și am urmat Politehnica și de aici am descoperit că îmi plac laturile electronice legate de putere și de microelectronică. Din acest motiv am lucrat în domeniul 2 ani și acum am plecat spre partea de cercetare pentru a căuta lucruri noi, a cerceta tehnologii", a povestit Paul Medinceanu.

Paul a trecut prin una dintre cele mai avansate analize neurocognitive realizate în România. Cu ajutorul unei căști speciale, dotată cu 19 electrozi din argint, specialiștii au monitorizat activitatea din toate cele 47 de arii ale creierului.

"Putem veda dacă există anumite fluctuații care nu se află în parametrii normali. Dacă este prea mult timpul în servo sau prea puțin. În urma scanării se va face un raport unde vor fi explicate toate ariile din creier, inclusiv cele care se află în anumiţi parametri care nu sunt normali", a explicat Adela Bălașă, tehnician neurofeedback.

Datele colectate ajung la peste 80.000 de puncte de măsurare, iar astfel se conturează o hartă extrem de precisă a modului în care funcționează mintea unui tânăr de top.

"Se face un studiu pe acești tineri excelenței României. Se dorește să se vedea care este tiparul performanței în România, dacă acești tinere au anumite similarități care îi fac să fie speciali. Scanarea în sine dureazã 14 minute. Sunt 7 minute în care el trebuie să stea cu ochii închiși, 7 minute în ce trebuie sa stea cu ochii deschiși. Și în urma acestei scanări putem vedea exact care este activitatea lui electrică în creier", a mai spus Adela Bălașă.

Studiul Tiparul Neurocognitiv al Excelenței Românești, realizat în premieră în Europa Centrală și de Est de Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României, a analizat 100 de tineri cu potențial ridicat.

"O realizare este și faptul că am reușit să fac parte dintr-o echipă de cercetare cu colegii mei pe care i-am cunoscut la Microchip sau la o facultate și acum pentru noi provocarea este să câștigăm proiecte, să raportăm rezultate, să participăm la conferințe, să facem diseminarea rezultatele noastre", a spus Paul Medinceanu.

Analiza sa neurocognitivă nu este doar o confirmare a talentului, ci o contribuție la o cercetare care poate transforma modul în care România cultivă excelența. România devine astfel una dintre puținele țări care privesc excelența nu doar ca rezultat, ci ca proces un proces pe care mintea unui tânăr cu potențial înalt precum Paul îl poate face vizibil.

