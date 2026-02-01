Antena Meniu Search
Video Incident cu repetiţie la cablul instalaţiei de teleschi din Semenic. "Nu înţelegem de ce doar pe pârtia aceea"

Incident grav pe o pârtie din Semenic! Cablul instalaţiei de teleschi de pe pârtia Crucea de Brazi s-a rupt şi a căzut peste doi copii. Noroc că aveau căştile de protecţie, că altfel se putea termina grav. Unul dintre ei, un băiat de 11 ani, a ajuns la spital cu o mână ruptă. O anchetă este acum în desfăşurare. Administratorul domeniului schiabil spune că instalaţia are toate avizele în regulă. Dar nu e primul incident de acolo.

de Redactia Observator

la 01.02.2026 , 20:58
Incidentul a avut loc ieri, în jurul ore 13, pe pârtia Crucea de Brazi, din judeţul Caraş-Severin. Cablul instalaţiei de teleschi s-a rupt deodată şi a căzut peste doi copii. Ciprian, un salvamontist din zonă, a văzut ce s-a întâmplat şi a intervenit imediat pentru a acorda primul ajutor.

În ce stare sunt copiii

Aveau echipament de protecţie, pentru că, din păcate, cablul i-a lovit prima oară în cap şi din cap a ricoşat cumva sau i-a împins pe ei într-o parte şi i-a lovit ulterior pe mână. Este vorba despre o fată de 13 ani şi un băiat de 11 ani. Fata s-a ales cu o contuzie la mână, în schimb băiatul a fost rănit mai grav.

"Este stabil, dar mâine trebuie să mergem la Timişoara pentru investigaţii pentru că cei de la Reşiţa nu au ortopedie pediatrică. I-au imobilizat mâna, e fractură la cot şi vedem ce urmează. Să sperăm că nu o să trebuiască intervenţie chirurgicală, doar ghips, sperăm", a declarat Robi, tatăl copilului rănit. 

După incident, pe internet au apărut supoziţii că ar fi vorba despre o improvizaţie la sistemul de teleschi. Mai exact, o rolă de la instalaţie ar fi fost legată cu o chingă de un TIR. Administratorul spune însă că acest lucru s-a întâmplat abia după incident.

Incident cu repetiţie

"După ce s-a rupt cablu şi a căzut, a fost pusă chinga, ca să o ţină în poziţie. Instalaţia a avut toate actele şi avizele de la CNCIR. Joi chiar, am avut CNCIR şi mi-a dat inspecţia tehnică pentru funcţionarea pe un an de zile. Nu îmi dau seama ce s-a putut întâmpla", a declarat Daniel Cizmaş, administrator teleschi.  

În urmă cu câţiva ani, un alt incident a avut loc pe această pârtie. "E o situaţie care deja se repetă şi nu cred că este ok. Din păcate nu. Nu înţelegem de ce doar pe pârtia aceea. Ne gândeam să facem o sesizare în legătură cu chestia asta. Doar pe pârtia aia pică cablul şi pică pe turişti", a declarat Ciprian Radoslevici, salvamont Semenic. 

După producerea incidentului, au fost notificate toate autorităţile compentente pentru evaluarea circumstanţelor care au dus la cedarea cablului, iar acum o anchetă este în curs. Instalaţia de teleschi funcţionează din anul 2009.

