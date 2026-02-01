Cinematografele mici câştigă teren! Dacă vrei să vezi un film în linişte, să te bucuri de preţuri bune la bilete, de filme de succes de odinioară sau de noutăţi nişate, atunci avem pentru tine destinaţia perfectă într-o zi de weekend! Câteva săli vechi de spectacol din Capitală s-au reinventat, au apărut şi câteva concepte curajoase, noi şi provocatoare. Iar dacă te-ai săturat de ronţăit, avem veşti bune. În unele dintre ele nu se mănâncă popcorn!

Mersul la film poate fi un adevărat ritual, atunci când nu îl strici amestecându-l cu ziua de cumpărături! Experienţa e cu atât mai diferită cu cât pelicula pe care o vezi este mai neconvenţională!

"Sunt majoritatea filme europene şi filme americane, latino-americane, de obicei premiate în festivaluri. Sunt potrivite pentru o sală mai intimă, într-un cinema de artă! E foarte provocator credem că e publicul e interesat, există, s-a rafinat în ultimii ani", a declarat Ioan Maxim, manager cinema de artă.

Cinematografele mici și retro revin în forță

Biletul standard costă 35 de lei şi te aşezi oriunde vrei în sală, dacă locul nu e deja ocupat, desigur. Feedback-ul publicului e important! În multe astfel de cinematografe, programul se face de cele mai multe ori împreună cu cinefilii.

"Poţi să priveşti fără să te gândeşti la alte lucruri, la cumpărături sau la agitaţie, eşti mai conectat cu cel cu care vii". "Preferăm mai degrabă teatrele şi spaţiile mai cozy, mai restrânse, unde publicul e venit pentru acelaşi lucru". "Atenţia este clar la peliculă şi nu la popcornul din cutie!", spun oamenii.

Şi pentru generaţiile noi cinematografele retro sunt un trend. În Capitală, săli vechi de aproape un secol prind suflu nou odată cu tinerii care le trec pragul.

"Cred că genul ăsta de locuri ne permit să vedem adevăratele bijuterii ale cinematografiei. E o atmosferă diferită". "Aici am venit doar pentru cinema, doar pentru film şi cred că este un lucru pe care vreau să-l mai fac în viitor!", mai spun oamenii.

Aici găsim blockbustere, săptămâni tematice şi seri dedicate serialelor celebre de altă dată. Iar biletele se vânează, pentru că filmele se difuzează o singură dată!

"Săptămâna Tarantino, săptămâna Johnny Depp, săptămâna Lord of The Rings. Doar umplând sala putem să salvăm acest loc. Provocarea a fost să aducem oamenii. Am încercat să facem advertising nostalgiei", a declarat Costin Creţulescu, manager cinema retro.

O familie cu doi adulţi şi doi copii care vrea să se bucure într-un weekend de o experienţă altfel la cinema va plăti aproximativ 220 de lei pe petru bilete şi patru meniuri cu suc şi popcorn. Într-un cinema clasic dintr-un mall va plăti aproximativ 330 de lei.

Oferta este vastă dar chiar şi aşa rămânem codaşii Europei când vine vorba de mersul la film. Cinematografele din România abia vând 11 milioane de bilete pe an.

