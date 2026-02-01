Autoritățile vor reguli mai dure pe reţelele sociale pentru copii şi adolescenţi. După tot mai multe derapaje în mediul online, se discută chiar interzicerea conturilor pentru minorii sub 15 ani. În paralel, în Parlament există un proiect de "majorat digital", dar de luni bune pare uitat prin vreun sertar. Până vom avea reguli clare, copiii profită de site-urile care încă nu le verifică vârsta şi îşi fac conturi trecându-şi, cu un simplu click, ani în plus.

Nicolas are 9 ani. A primit primul telefon la 6 ani şi de atunci, îl folosește zilnic. "Da, e mult, după ce îşi termină temele mai stă pe telefon. Toţi copiii aveau si atunci să nu se simtă frustrat faţă de ceilalti copii", a declarat tatăl lui Nicolas.

Cum păcălesc copiii limit de vârstă impusă de aplicaţii

Aproape 80% dintre copiii cu vârste între 9 și 16 ani au cel puţin un cont pe reţelele sociale. Şi aproape jumătate dintre ei petrec peste 6 ore pe zi cu ochii în ecrane. "Am averageul de 8 ore. Mie nu mi se pare exagerat. Mă uit în autobuz, în tramvai pe telefon", spune o adolescentă.

Cele mai folosite platforme de către adolescenţi sunt TikTok, Instagram, Facebook și Snapchat. Niciuna nu cere act de identitate la crearea contului. Există doar o limită de vârstă, chipurile impusă - 13 ani. În realitate, oricine îşi poate mări vârsta artificial, dintr-un click. Deocamdată nu te verifică nimeni.

Şeful Departamentului pentru Situatii de Urgenţă, Raed Arafat, a scris pe Facebook că România ar trebui să ia în calcul restricții clare pentru minori şi a avertizat că rețelele sociale au devenit un teren fertil pentru cyberbullying, umilire publică și stigmatizare. Ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, i-a dat replica, si a scris că interdicţiile online pentru minori nu ar rezolva problema şi că ar fi şi foarte greu de aplicat.

"Majoratul digital", blocat în Camera Deputaţilor

În Parlament există un proiect privind "majoratul digital". Actul a trecut de Senat în urmă cu patru luni, dar de atunci e blocat în Camera Deputaţilor. "Vârsta majoratului online să fie vârsta de 16 ani, vârsta până la care accesul pe reţelele sociale să se facă cu acordul părinţilor", a declarat Nicoleta Pauliuc, iniţiator proiect.

"Trebuie să controlăm aceste algoritmuri şi mecanisme ale reţelelor sociale, cel puţin în primă fază, in sensul de a le înţelege cum functionează, şi apoi, de a defalca pe grupe de vârstă ce vrem sa ne hrănească acest algoritm", a declarat Vlad Zaha, criminolog cercetător.

Exemplul Franţei şi Marii Britanii

În Europa, mai multe ţări au luat măsuri pentru a limita accesul copiilor pe reţelele sociale: Franţa, Regatul Unit şi Norvegia au urmat deja exemplul Australiei, unde milioane de conturi ale celor care nu împliniseră încă 16 ani au fost închise.

