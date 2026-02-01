Un general de brigadă azi în rezervă, şef al Jandarmeriei Cluj până înainte să se pensioneze, a ajuns în arest la domiciliu, fix în casa în care a încercat să profite de o fată care i-ar fi putut fi nepoată. El are 68 de ani, ea 17.

Potrivit anchetatorilor, totul s-a întâmplat în decembrie a anului trecut, chiar în casa pe care generalul în rezervă o are în localitatea Gârbău. Bărbatul de 68 de ani ar fi constrâns-o pe minoră şi ar fi pus-o în imposibilitatea de a se apăra.

Din referatul procurorilor reiese că fostul şef al Jandarmeriei Cluj şi-ar fi îmbrăţişat îndelung victima, ar fi sărutat-o cu forţa, ar fi atins-o pe gură, obraz şi urechi şi ar fi forţat-o să îi stea în braţe, ca să o mângâie pe coapse.

Anchetatorii au stabilit că generalul de brigadă în rezervă nu avea o relație personală cu fata înainte de incident. Bărbatul a fost reţinut pentru 24 de ore, iar acum este în arest la domiciliu.

