LOTO 6/49 joi 22 februarie 2026. Numerele câştigătoare de azi

LOTO 6/49 duminică 22 februarie 2026. Duminică, 22 februarie, au avut loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de joi, 19 februarie, Loteria Română a acordat 24.051 de câștiguri în valoare totală de peste 1,87 milioane de lei.

de Redactia Observator

la 22.02.2026 , 18:50
Rezultate LOTO 6 din 49. Numerele loto câştigătoare azi, 22 februarie

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Joker: 38  28  35  14  10 + 2

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Noroc Plus: 4 5 5 7 0 5

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Super Noroc: 7 5 8 7 7 2

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Noroc: 9 5 4 6 2 8 2

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Loto 5 din 40: 16  27  30  8  18  9

Rezultate loto 6/49. Numere câștigătoare la Loto 6 din 49: 14  19  3  22  15  46

Rezultate LOTO 6 din 49. Report la Joker la categoria I de peste 10,5 milioane de euro

La tragerile loto de joi, 19 februarie, Loteria Română a acordat 244.051 de câștiguri în valoare totală de peste 1,87 milioane de lei.

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 1,77 milioane de lei (peste 348.800 de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 4,94 milioane de lei (peste 969.600 de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 53,5 milioane de lei (peste 10,5 milioane de euro), iar la categoria a II-a un report de peste 125.600 de lei (peste 24.600 de euro). La Noroc Plus este în joc un report la categoria I în valoare de peste 41.000 de lei.

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 920.000 de lei (peste 180.600 de euro). La Super Noroc este în joc un report la categoria I în valoare de peste 54.200 de lei.

