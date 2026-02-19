Nicuşor Dan participă la prima şedinţă a Consiliului Păcii al lui Donald Trump, la Washington. Alături de peste 30 de lideri mondiali, şeful statului va lua cuvântul la reuniunea în care se va decide viitorul Fâşiei Gaza. Organismul a fost înfiinţat de liderul de la Casa Albă luna trecută, însă cele mai multe ţări europene au refuzat invitaţia, de teamă că structura ar putea încerca să înlocuiască ONU. Reuniunea începe de la ora 16:00 iar intervenția preşedintelui este aşteptată după ora 16:30.

Președintele Nicușor Dan va avea o intervenție azi în cadrul reuniunii Consiliului pentru Pace de la Washington. Țara noastră participă la reuniunea inițiată de președintele Donald Trump în calitate de observator. Participarea, deşi criticată, este considerată "în interesul României", atât pentru a urmări discuțiile, cât și pentru a consolida și clarifica relația bilaterală cu Statele Unite.

Nicușor Dan, singurul președinte din UE la Consiliul de Pace al lui Trump

Marii aliaţi europeni ai Statelor Unite, printre care Franţa, Germania, Marea Britanie şi Spania, au refuzat ferm invitaţia. Iar Italia, Grecia sau Polonia, au acceptat - ca şi România - statutul de observator.

Inaugurat în urmă cu o lună, acest Consiliu de Pace este construit în jurul lui Donald Trump. În calitate de președinte, numai el poate invita un membru, are drept de veto absolut și, de asemenea, "de a crea, modifica sau dizolva organismele subordonate". Tot Trump va decide cine îi urmează în funcție. Scopul inițial al Consiliului era reconstrucția Fâșiei Gaza, dar Carta Consiliului prevede că organismul se va implica și în soluționarea altor conflicte de pe glob.

Evenimentul începe la ora 16:00, ora României, la fostul Institut al Păcii din Washington, redenumit în decembrie după Donald Trump. Reuniunea va dura aproximativ 2 ore, între 16:00-17:45, ora României, și va fi prezidată de președintele Donald Trump. Consiliul va începe cu discursul liderului de la Casa Albă, urmat de alocuțiuni ale membrilor Consiliului, 2 minute/intervenție.

Pe agendă se află ca teme reafirmarea angajamentului față de Consiliul pentru Pace, evidențierea unor contribuții financiare, operaționale sau sectoriale, precum şi afirmarea sprijinului pentru reconstrucția, arhitectura de securitate și prosperitatea pe termen lung a teritoriului Gaza. Consiliul se va încheie cu adoptarea formală a rezoluțiilor la carevor vota doar membrii, nu şi observatorii.

Nicușor Dan va merge, după Consiliu, la Ambasada României, şi va susține o conferință de presă în jurul orei 20:00 (ora României). Din delegaţia şefului statului fac parte consilierul prezidenţial pentru securitate naţională, Marius Lazurca, consilierul prezidenţial pentru politici economice şi sociale, Radu Burnete, şi consilierul de stat din cadrul Departamentului Politică Externă, Parteneriate Strategice şi Românii de Pretutindeni, Vlad Ionescu.

Ce se va decide la Consiliului pentru Pace de la Washington

În timpul întâlnirii de astăzi, liderul de la Casa Albă va anunţa donaţia de peste 5 miliarde de euro făcută de ţările membre. Vorbim despre o mică parte din cele 70 de miliarde necesare proiectului. De asemenea, va fi anunţată infiinţarea unei forţe multinaţionale de menţinere a păcii, şi se va discuta despre dezarmarea organizaţiei teroriste Hamas.

În acest timp, ONU avertizează că situaţia în Gaza este tot mai rea. Peste 80% dintre clădiri au fost distruse în urma războiului de 2 ani cu Israel şi aproape toată populaţia de 2,3 milioane trăia, la finalul lui 2025, în sărăcie.

