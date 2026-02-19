Antena Meniu Search
SURSE: Posibilă întâlnire Nicuşor Dan - Donald Trump în această seară la Washington

Preşedintele Nicușor Dan s-ar putea întâlni în această seară la Washington cu preşedintele SUA Donald Trump, au declarat surse politice pentru Observator. La nivel diplomatic, se fac demersuri pentru organizarea unei întâlniri separate, faţă în faţă, în marja Consiliului pentru Pace. Deocamdată întâlnirea nu a fost confirmată la nivel oficial.

de Marius Gîrlaşiu

la 19.02.2026 , 17:27
Nicușor Dan este singurul președinte din UE prezent la Consiliul de Pace al lui Donald Trump, a cărui primă reuniune începe astăzi la 16:00, la Washington. Potrivit surselor Observator, în ultimele ore s-au făcut demersuri diplomatice pentru o întâlnire față în față între cei doi şefi de stat, în marja Consiliul pentru Pace.

Șeful statului va avea o intervenție în cadrul reuniunii, la care ţara noastră participă în calitate de observator. Criticat pentru decizia de participa la Consiliul pentru Pace, preşedintele Nicuşor Dan a explicat marţi că "este în interesul României" să fie prezentă atât pentru a urmări discuțiile, cât și pentru a consolida și clarifica relația bilaterală cu Statele Unite.

Şeful statului a explicat că există o Cartă pe care au semnat-o deja statele ce au devenit membre şi în aceasta sunt prevederi care sunt în contradicţie cu angajamente internaţionale pe care România şi le-a luat. "Membrii acestei organizaţii îşi propun împreună să dispună sancţiuni, dar România are obligaţie faţă de Uniunea Europeană în ceea ce priveşte sancţiunile pe care le-ar putea dispune faţă de o ţară sau faţă de un operator economic şi atunci evident că suntem oameni serioşi, nu putem semna încălcându-ne obligaţia pe care ne-am asumat-o deja", a explicat preşedintele.

Articolul continuă după reclamă

"După ce am primit invitaţia de a participa la această şedinţă, la prima întâlnire, am solicitat alte tipuri de clarificări. (...) După câteva zile de discuţii cu partea americană am stabilit ce înseamnă să fii observator la această reuniune. Credem că e în interesul României să participe în această calitate de observator", a punctat şeful statului.

Nicuşor Dan a menţionat că participarea la reuniune va clarifica relaţiile bilaterale. "Mesajul este, în opinia mea, foarte important. Au existat anumite, cum să le spunem, dubii, neîncredere, poate, după alegerile anulate, din partea administraţiei americane. Cred că prezenţa României, prin preşedintele ei, ajută la a clarifica, odată pentru totdeauna, şi diplomatic şi faţă de cetăţeni care este relaţia adevărată bilaterală între România şi Statele Unite", a arătat şeful statului.

Marius Gîrlaşiu
Marius Gîrlaşiu Like

Jurnalism înseamnă să publici tot ceea ce alții - de regulă liderii politici - nu vor să fie publicat. Orice altceva înseamnă doar Relații Publice. Nu am spus-o eu, a spus-o marele scriitor britanic George Orwell.

