Cu cât vinde ANAF un Mercedes din 2003 implicat într-un accident
Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Timișoara, prin intermediul A.J.F.P. Timiș, scoate la licitație un autoturism Mercedes-Benz S350 Matic 220. Licitația este programată pentru data de 11 martie 2026, la ora 14.00, în Timișoara.
Este vorba despre un autoturism marca Mercedes-Benz, model 2003 – licitația a I-a. Vehiculul este un Mercedes-Benz S350 MATIC 220 SAAAA50, N067K1, an fabricație 2003, combustibil benzină, capacitate cilindrică 3.724 cmc, serie șasiu WDB2200871A376292, număr de înmatriculare TM17ELG, cu seriile/indicativele N467173, AAMF1E3311CB8E4, T00763530M.
ANAF precizează că autoturismul este avariat și nu se află în stare de funcționare. Prețul de pornire al licitației este de 1.641 de lei + TVA.
Informații suplimentare pot fi consultate pe site-ul ANAF – Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Timișoara, la secțiunea „Licitații și anunțuri – Valorificări prin licitație a bunurilor sechestrate”.
Cei interesați pot obține detalii suplimentare la sediul instituției din Timișoara, str. Gheorghe Lazăr nr. 9B, cam. 107, etaj I, sau la numărul de telefon 0256/259.410.
