E prima zi de Paște pentru creștinii catolici si pt protestanti. Peste 1 milion de români au sărbătorit aseară Învierea Domnului, iar credincioșii s-au întors în biserici încă de dimineață. Au ascultat slujba și au sfințit bucatele pregătite după 40 de zile de post. Noaptea trecută, bisericile au strălucit în lumina Învierii, iar emoția momentului a fost trăită intens. Cu sufletele pline de emoție, oamenii s-au rugat pentru pace, vindecare și speranță.

Este prima zi de Paște pentru creștinii catolici și protestanți, un moment de sărbătoare trăit diferit în fiecare regiune. La Cluj-Napoca, de pildă, credincioșii au mers la biserică încă de dimineață, cu coșuri pline de bunătăți pregătite pentru sfințire.

Reporter: Ce înseamnă Paștele pentru dvs?

Credincioasă: Ce înseamnă și învierea, începuturile noi.

Pentru Erika, studentă în Cluj-Napoca, este primul Paște petrecut departe de familie.

Reporter: E primul Paște fără familie?

Erika: Da. Foarte fain a fost.

Reporter: Am adus pâine, am adus ceapă, ouă, cașcaval, sare.

Cum sărbătoresc Paştele comunităţile poloneze din România

Învierea Domnului a venit pentru catolicii din toată țara ca un val de lumină și speranță. În comunitatea poloneză din Solonețu Nou credința și tradițiile sunt respectate cu sfințenie.

"Dacă suntem în familie și un ou sfințit tăiem în mai multe bucăți și fiecare să guste din el ca familia să fie unită" a explicat gospodina Marina Drosceac.

Cu o însemnătate la fel de mare este și obiceiul baiașilor. Tineri îmbrăcați în soldați păzesc mormântul Mântuitorului, fără încetare, încă din Vinerea Mare, până în seara de Înviere.

"Îl apărăm de cei vicleni care vor să îl fure și să îl condamne iar la moarte" a explicat un tânăr.

"E foarte important să transmitem și generației următoare aceste tradiții pe care le păstrăm aici. Și sunt convins că o să le țină cu sfințenie în continuare așa cum și noi le ținem de 200 de ani" a spus președintele Uniunii Polonezilor din România, Ghervazen Longher.

Iar seara, sutele de credincioși au participat la slujba de Înviere.

"O liturghie de mare încărcătură, sărbătorim Învierea Domnului. […] Ne duce cu gândul la Cristos cel înviat și la omul care are această favoare de a învia împreună cu Cristos" a spus preotul Stanislav Ioan Cucharec.

"Domnul nostru Iisus Hristos a trecut prim patime și în moartea sa și ne-a răscumpărat, iar datorită lui suntem noi astăzi aici" a spus o credincioasă.

Și la Cluj-Napoca, într-o atmosferă profundă, a fost binecuvântată Lumânarea Pascală. Iar mai apoi, credincioșii au primit-o ca pe un dar divin.

"Suntem frați și surori în lumea asta și împreună cu Iisus care este adevărul. Asta trebuie să înțelegem și să învățăm" a spus preotul Laszlo Atilla.

Reporter: Ce înseamnă Paștele pentru tine?

Tânără: Sunt momente frumoase gândindu-ne că Iisus s-a sacrificat pentru noi și liniște sufletească.

La Biserica Sf. Ioan Botezătorul din Târgul Mureș, mii de credincioși au participat la slujba care a început în liniște și reculegere.

Însă unul dintre momentele cu cea mai mare încărcătură emoțională a fost cel în care, cu lumânări aprinse în mâini, creștinii au înconjurat biserica.

"Viața noastră omenească nu ar avea rost fără credință, pentru că atunci am trăi de pe o zi pe alta și nu am avea speranța unei vieți veșnice" a spus un credincios.

Mesajul fostului preşedinte Klaus Iohannis

Cu aceeași bucurie, mii de catolici s-au adunat și la Sibiu. Printre credincioși a fost și fostul președinte, Klaus Iohannis, alături de soția sa.

"Vă doresc tuturor sărbători Pascale binecuvântate și Florii frumoase. La mulți ani!" a fost urarea fostului președinte al României, Klaus Iohannis.

Și la Alba Iulia catolicii au venit la slujbă cu inima curată.

„Astăzi este o zi de bucurie, dar să nu uităm că și Iisus la Înviere a ajuns prin calea crucii, prin suferință. Și dacă noi vrem să ajungem direct la înviere, nu merge” a spus Gergely Kovács, episcop al Arhidiecezei din Alba Iulia.

Daniela Lupu Like

Întrebarea zilei Vi se pare corect ca maşinile electrice să aibă parcare gratuită? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰