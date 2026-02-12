O dronă a fost descoperită joi pe plajă, în apropierea staţiunii Costineşti. Autorităţile s-au deplasat la faţa locului pentru verificări.

Drona s-ar afla la aproximativ un kilometru distanţă de Farul de la Tuzla. Autorităţile au fost alertate de către un cetăţean. Originea fragmentelor nu a fost confirmată încă.

Un expert consultat de Observator susține că este vorba despre o dronă de tip Shahed, cunoscută în versiunea utilizată de Rusia sub denumirea Geran.

Potrivit acestuia, aripile aparatului sunt realizate din spumă poliuretanică (PU), motiv pentru care au plutit la suprafață, în timp ce fuzelajul, împreună cu sistemul de navigație și componenta de luptă, s-au scufundat. Shahed/Geran este o dronă de atac îmbunăţită folosită de Rusia pentru a lovi Ucraina.

"Am aflat din media, m-au sunat şi m-au întrebat dacă avem o dronă pe plaja din Costineşti. Apoi m-am deplasat să vedem, să căutăm drona. Pare, nu ştiu dacă este o dronă, seamănă cu o dronă, un obiect neidentificat deocamdată. Să vedem odată cu sosirea autorităţilor ce este. Sunt curios ce e acest obiect. [...] Trei tineri au descoperit obiectul" a declarat primarul localităţii Costineşti, Dumitru Jeanu.

Luni, fragmente de dronă au fost descoperite pe o plajă din Mamaia. Potrivit MApN, acestea ar proveni de la "o ţintă aeriană de unică folosinţă" după un exerciţiu militar.

