Deși sunt interzise, petardele se vând în continuare la vedere, la colț de stradă sau pe internet. Vestitele bombe costă sute de lei. Vânzătorii ignoră noua lege şi spun că nu pot rămâne cu marfa nevândută. În acest timp, polițiștii se laudă cu capturile: 53 de tone de artificii ilegale în ultimele zile.

Sunt primele sărbători în care vestitele "bombe" sunt interzise de lege. Asta nu înseamnă însă că va fi linişte. Petarde şi artificiile mari se vând în continuare. Unele chiar la colț de stradă, sub privirile polițiștilor. Și cu un panou de protest pe care scrie mare: "artificiile aduc oamenii împreună, nu le interziceți".

"Tu mi-ai luat banii pe toate nebuniile, accize, alea, alea și eu am rămas cu ele în depozit. Ce fac cu ele? Că nu am luat de 30 de lei", a spus un vânzător de petarde.

La fel fac și alți comercianți din ţară, cărora le e mai teamă să rămână cu marfa decât să ia amendă.

Articolul continuă după reclamă

"Bombele" se vând pe grupurile de pe social media

"Ce nu ajunge pe tarabe, se vinde rapid pe internet. Pe grupurile de Facebook, așa-zisele 'bombe' se dau cu 200-300 de lei bucata. Vânzătorii promit sute de focuri dintr-o singură baterie, iar în comentarii apar constant clienți. Această persoană, spre exemplu, vrea să cumpere 30 de astfel de bucăți", a explicat reporterul Observator Bogdan Dinu.

Din cele 8 categorii de artificii, doar una mai este permisă pentru civili: categoria F1. Adică artificii de brad, bețișoare, lumânări de tort sau bobițe, toate cu risc foarte scăzut. Chiar și așa, dacă sunt vândute minorilor sub 16 ani, comercianții pot ajunge la închisoare.

"Fapta constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoarea de la 3 luni la 1 an. Articolele pirotehnice pot fi folosite doar în spații adecvate", a explicat purtătorul de cuvânt al IPJ Ilfov, Andreea Balaş.

Ce amenzi riscă cei care vând petarde

Amenzile pentru cei care vând petarde ajung la 7.500 de lei.

În ultimele luni, agenții de la Arme și Explozivi au găsit şi au confiscat 53 de tone de artificii ilegale.

Cele mai multe artificii de pe piaţa din România vin din Asia, mai ales din China. Sunt însă și ţări europene, ca Italia sau Spania, care produc astfel de articole. O parte dintre ele intră ilegal în ţară prin Bulgaria.

Bogdan Dinu Like Bogdan Dinu s-a alăturat echipei Observator în anul 2020. În prezent activează în cadrul redacției Antena1 ca reporter de eveniment și investigații specializat în domeniul afacerilor interne. ➜

Întrebarea zilei V-aţi făcut din timp cumpărăturile de Crăciun sau încă mai aveţi de umblat prin magazine? Mi-am făcut timp Mai am cumpărături de făcut

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰