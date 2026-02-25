Un profesor de matematică din Caraş-Severin este anchetat de poliţişti după ce a intrat cu maşina pe contrasens și a lovit în plin automobilul condus de fosta iubită. Deşi susţine că a adormit la volan şi nu a fost nimic intenţionat, agenţii nu cred în coincidenţe. Victima ceruse ordin de protecție împotriva profesorului, care purta acum brăţară de monitorizare.

Camera de bord din maşina victimei a filmat cum profesorul în vârstă de 27 de ani intră pe contrasens pe o şosea din apropiere de Reşiţa, loveşte vehiculul, apoi îşi continuă drumul. Punctul culminant al hărţuirii care a început după ce l-a părăsit, susţine fosta lui iubită. PÂNĂ AICI NOU !!!

"De mai bine de o lună, şicanări în trafic. De fiecare dată trăgea cu maşina către mine. Astăzi s-a întâmplat nefericirea. Nu s-a oprit deloc, nu există nicio frânare, nicio tentativă, nimic. Sunt încă în stare de şoc. Mă simt în pericol în fiecare moment", spune victima.

Tensiunile dintre cei doi au început încă din timpul relației

Articolul continuă după reclamă

Bărbatul avea, din luna decembrie a anului trecut, brățara electronică de monitorizare. Trebuia să o poarte șase luni, timp în care nu avea voie să se apropie de fosta sa parteneră. Cu dispozitivul pe picior, preda în continuare elevilor matematica.

Foştii parteneri s-au ciocnit în trafic în timp ce fiecare mergea la serviciu. După tamponare, individul a fugit de la fața locului. Polițiștii l-au găsit repede, dar și față de ei a avut un comportament violent.

Profesorul predă matematica la o şcoală din Bocşa şi ar putea fi exclus din învăţământ pentru că mai are o abatere.

"Mustrare scrisă şi sigur că şi în continuare, dumnealui fiind monitorizat, cu siguranţă comisia de etică a unităţii de învăţământ va propune cercetarea dumnealui de către comisia de disciplină", spune Ioan Moatăr, purtător de cuvânt Inspectoratul Şcolar Caraş-Severin.

Dacă poliţiştii constată că profesorul a intrat intenţionat cu maşina în fosta iubită, ar putea ajunge după gratii. El are circumstanţa agravante: a încălcat ordinul de restricţie şi a fugit de la locul accidentului.

Iulia Pop Like Îmi place să știu. Pun întrebări, și cer, imperios, răspunsuri! Îmi place să ascult. Sincer, uneori de atât e nevoie! Îmi place să scriu. Sunt perfecționistă și “lupt” pentru fiecare cuvânt din știre! Îmi place să zâmbesc. ➜

Întrebarea zilei Ţineţi banii la comun cu partenerul? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰