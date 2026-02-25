Profesorii ameninţă cu greva generală! Sute de sindicalişti au protestat astăzi în faţa Palatului Cotroceni şi i-au cerut preşedintelui să anuleze măsurile de austeritate din educaţie. Nicuşor Dan nu i-a primit la discuţii, dar un consilier de stat le-a promis că va transmite revendicările lor.

Profesorii susţin că mărirea numărului de ore predate şi creşterea efectivelor de elevi dintr-o clasă aduc economii mici, dar prejudicii mari educaţiei.

Ana-Maria Voicu, preşedinte sindicat Bacău: Sunt clase și cu 33 de elevi. Este mult pentru că fiecare copil are ritmul personal

Reporter: De câți ani predați?

Ana-Maria Voicu, preşedinte sindicat Bacău: De 25 de ani... nu am mai trăit o asemenea situație

La 27 de ani, profesorul de arte plastice Cătălin Gheorghe se plânge că salariul lui abia acoperă coşul minim de cumpărături.

"Cireaşa de pe tort este legea salarizării. Lucruri care s-au promis în 2023 au fost respectate parţial. Au crescut salariile, ca după aceea, anul trecut, brusc să scadă salarii. În momentul acesta, ajung undeva în intervalul 4.000-5.000 lei", spune Cătălin Gheorghe, profesor de educaţie plastică.

În faţa Palatului Cotroceni a proteste şi un conferenţiar de la Universitatea de Medicină din Târgu Mureş. Indemnizaţia de doctorat tăiată la jumătate a fost ultima lovitură primită de profesori.

"Suntem la cel mai jignitor moment din cariera mea", spune Arina Modrea, Universitatea de Medicină, conferenţial la Universitatea de Medicina din Târgu Mureş.

Sindicaliştii au fost invitaţi la discuţii de un consilier prezidenţial

Profesorii i-au amintit de promisiunea pe care le-a făcut-o anul trecut Nicuşor Dan - învăţământul va fi primul domeniu în care se vor îmblânzi măsurile de austeritate. Profesorii spun că nu se vor opri până când măsurile nu vor fi abrogate. Planul lor cum este să boicoteze simulările de luna viitoare pentru Evaluarea Națională, dar și pentru Bacalaureat. Mai rău, pentru copii, ar fi să se hotărască să oprească și desfășurarea examenelor din vară.

"Dacă guvernanții noștri nu vor înțelege acest lucru, este clar că în vara va fi greva generală. Îi cerem președintelui să intervină", spune Marius Nistor, preşedinte Spiru Haret.

Studenții s-au alăturat şi ei protestului. Reclamă subfinanțarea educației din ultimul an și intenția de a diminua bugetul pentru învățământul superior. La Cluj-Napoca, studenţii de la Universitatea Babes-Bolay au reclamat majorările de taxe.

Începând cu noul an universitar, nicio taxă de la Universitatea Babes-Bolyai nu va fi mai mica de 6.500 lei. La unele facultati, taxa va fi dubla fata de nivelul actual

