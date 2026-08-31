Lionel Messi se retrage din echipa naţională a Argentinei. "M-am epuizat. Nu mai am nimic de oferit"

Fotbalistul Lionel Messi și-a anunțat retragerea din echipa națională a Argentinei. Anunțul, făcut pe Instagram, vine la doar câteva săptămâni după înfrângerea suferită de echipa "albiceleste" în finala Cupei Mondiale și după decesul tatălui și impresarului său, Jorge Messi, scrie AFP.

"A trecut ceva timp de la finală şi, după ce am reflectat mult, vreau să vă anunţ pe toţi că mă retrag din echipa naţională. Este o decizie (...) care încă mă doare în adâncul sufletului, dar înţeleg că a sosit momentul", a scris pe contul său de Instagram câştigătorul a opt Baloane de Aur.

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"M-am epuizat, nu mai am nimic de oferit şi, în plus, vin din urmă tineri talentaţi care merită să fie acolo", explică el.

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Messi, care la vârsta de 39 de ani continuă să joace la nivel de club pentru Inter Miami, în Statele Unite, se retrăsese anterior din echipa naţională în 2016, pentru ca ulterior să revină la Cupa Mondială din 2018 şi să triumfe patru ani mai târziu, în Qatar.

Recent, pe lângă finala pierdută în faţa Spaniei pe 19 iulie, la New York, fotbalistul argentinian a fost profund afectat de decesul tatălui său, Jorge Messi, la vârsta de 68 de ani, el declarând la jumătatea lunii august că "nu crede că va mai putea continua mult timp".