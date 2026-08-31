Un avion de spionaj rusesc a fost interceptat de avioane de vânătoare poloneze la 30 km de coasta Poloniei

Avioanele de vânătoare poloneze au interceptat un avion de recunoaştere rus deasupra Mării Baltice, la aproximativ 30 de kilometri de coasta Poloniei, acesta fiind cel mai recent incident dintr-o serie de întâlniri similare în care au fost implicate avioane militare ruseşti, relatează TVP World, citat de News.ro.

Avion de spionaj rusesc, interceptat de avioane de vânătoare poloneze la 30 km de coasta Poloniei - Sursa: X/ @KosiniakKamysz

Avionul Il-20 a fost interceptat la nord de Łeba, un oraş de coastă din nordul Poloniei, şi nu a încălcat spaţiul aerian polonez, a precizat ministrul apărării, Władysław Kosiniak-Kamysz, într-o postare pe X.

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El a afirmat că Rusia testează din nou sistemele de descurajare şi de apărare aeriană ale Poloniei.

Pe 3 august, avioanele de vânătoare poloneze au interceptat un avion de recunoaştere rus deasupra Mării Baltice, iar un incident similar s-a petrecut şi a doua zi.

Iar în iulie, Polonia a fost nevoită să mobilizeze avioane pentru a intercepta două avioane de vânătoare ruseşti Su-30SM2 care au decolat din regiunea Kaliningrad.

Săptămâna trecută, Polonia a primit cinci avioane F-35 dintre cele achiziţionate de la SUA. „Numerele norocoase de astăzi: 3512, 3513, 3514, 3515 şi 3516. Nu le veţi juca la Lotto, dar pentru securitatea Poloniei, este într-adevăr un cvintet grozav! Următoarele cinci avioane F-35 sunt deja în Polonia!”, a scris pe X ministrul apărării.