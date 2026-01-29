Abdullah Ataş, cetăţean turc condamnat în România la peste 22 de ani de închisoare după ce a ucis cu maşina un poliţist, a reuşit să fugă din spatele gratiilor. El a profitat de o permisie primită şi nu s-a mai întors. Este căutat de poliţişti, dar unele voci spun că acesta s-ar putea afla deja în Turcia. Observator l-a surprins pe Abdullah Ataş în urmă cu câţiva ani în timp ce juca teatru în închisoare. La propriu.

Turcul Abdullah Ataş este în continuare de negăsit. Criminalul "Dulăului de la Rutieră" a ispăşit doar o mică parte din pedeapsa de 22 de ani primită. Ataş este dispărut de câteva zile bune, iar unele voci spun că aceasta s-ar putea afla deja pe teritoriul ţării natale.

Cine este Abdullah Ataş

Bărbatul de origine turcă a devenit cunoscut în România pentru afacerile sale. El a fost proprietarul unei reţele de magazine care comercializa corpuri de iluminat. În 2015, el a ucis un poliţist cu maşina. Acesta s-a urcat băut la volan şi l-a lovit mortal pe poliţistul Gheorghe Ionescu după ce a refuzat să oprească la semnalul agenţilor de la Rutieră.

Ataş a fost condamnat definitiv la 22 de ani şi 10 luni de închisoare în 2017.

Ataş a dat senzaţia că este deţinut model în puşcărie

Ulterior încarcerării sale, Abdullah Ataş a dat senzaţia că devine un deţinut model. Unele surse notează că el s-ar fi convertit la creştinism. Mai mult, el s-a implicat, însă, în mai multe acţiuni. O echipă Observator l-a surprins pe Ataş când participa la cercurile de teatru din interiorul închisorii.

De astfel, aceste activităţi i-au adus lui Ataş numeroasele permisii acordate de ANP. După ultima dintre ele, acesta nu s-a mai întors în spatele gratiilor.

Ipoteza plecării în străinătate

Oficialii din Ministerul Afacerilor Interne și surse din anchetă au declarat că există indicii puternice conform cărora Abdullah Ataş ar fi părăsit România și s-ar afla în Turcia. Această ipoteză se bazează, printre altele, pe informațiile furnizate de fosta parteneră a bărbatului, care a declarat că ar fi fost contactată de cineva care susținea că Ataş este deja în Turcia.

Reacții și critici

Cazul a stârnit dezbateri în spațiul public și în rândul sindicatelor din poliție și penitenciare, fiind punctat faptul că aprobarea permisiei unei persoane condamnate pentru omor a fost, pentru mulți critici, o decizie contestată. Sindicatul Europol a cerut sancţiuni și posibile demisii pentru modul în care s-au acordat astfel de privilegii.

