Atenţie la mesaje vocale. O înregistrare de câteva secunde, trimisă pe WhatsApp sau postată pe reţele sociale, poate fi folosită de escroci pentru a-ţi clona vocea cu ajutorul inteligenţei atificiale. Următorul pas va fi să îţi sune părinţii sau amicii şi să le pună o înregistrare în care ceri urgent bani pentru o situaţie disperată. Bani care ajung în conturile impostorilor.

Autoritățile avertizează, sunt tot mai frecvente astfel de fraude. Cu ajutorul unei aplicații gratuite sau în schimbul unei sume infime, inteligența artificială reproduce aproape perfect vocea oricui.

"În anii anteriori era nevoie de o cantitate destul de mare de voce pentru a face o copie vocală fidelă. Acum este vorba de secunde. Vorbim de 10-15 secunde maxim și poți să ai o copie vocală fidelă", Andrei Petreanu, specialist AI.

Cum folosesc escrocii înregistrările cu AI

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Escrocii folosesc înregistrările pentru a obţine bani, în metode precum Accidentul. Un experiment Observator demonstrează cât de uşor poate fi clonată vocea cuiva cu ajutorul unei înregistrări audio scurte.

Am intrat pe pagina oficială a Ministerului de Interne și am găsit o înregistrare filmată chiar de Raed Arafat, în urmă cu un an. Precizări cu privire la niște știri false. Ne-au semnalat colegii mei că astăzi au apărut. O să descărcăm acest clip și îl încărcăm în aplicația gratuită pe care am găsit-o. Scriem aici un text. Perfect. Îi dăm clonare și așteptăm câteva minute să vedem și rezultatul. Înregistrarea e gata.

"Nu sunt Raed Arafat, dar această înregistrare demonstrează cât de ușor se poate clona timbrul cuiva", spune clona AI.

Experţii atrag atenția că persoanele care nu sunt familiarizate cu inteligența artificială fac foarte greu diferenţa între vocea originală şi cea clonată.

"Complicat, complicat. Nu știu, cred că cel mai bine ar fi să stai să asculți cât mai mult material făcut cu AI, ca să îl diferențiezi. Să vă înțelegeți la un semn. Să zic inteligența artificială nu poate să vorbească la fel ca noi", spun oamenii.

O altă metodă prin care ar putea diferenţiat conținutul general de cel real ar fi amprenta digitală.

"Datorită reglementărilor din Uniunea Europeană, toate aceste copii vocale care intră sub incidența elementelor de tip deepfake vor avea un soi de amprentă digitală pe ele și atunci se vor putea recunoaște de către un mecanism digital, dar nu de către urechea umană", explică Andrei Petreanu, specialist AI.

Înșelătoriile telefonice au ajuns pe primul loc în topul fraudelor reclamate Poliţiei. În prima jumătate a anului, 4 din 10 incidentele semnalate autorităților au fost asemenea fraude realizate inclusiv cu ajutorul inteligenței artificiale.