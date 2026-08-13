Uimire şi încântare - eclipsa totală de Soare de ieri a scufundat două minute în întuneric o parte din Europa. Romanticii au folosit momentul pentru cereri în căsătorie, iar oamenii de ştiinţă, pentru observaţii amănunţite. La noi în ţară, următorul va fi abia peste 55 de ani. Fenomenul astronomic a oferit imagini de colecţie la Paris, unde Soarele a părut că îmbrăţişează Turnul Eiffel, şi în Spania, unde eclipsa s-a văzut cel mai bine.

În aplauzele a milioane de oameni, ziua s-a transformat în noapte. Au urmat 140 de secunde de linişte impresionantă în Spania. Pe plaje, în parcuri sau puncte de belvedere, fiecare spectator a admirat fascinat fenomenul astronomic rar.

"A fost o experiență minunată, destul de unică. Nu știu cum să o descriu. E ca un apus și un răsărit într-un minut".

"Pentru câteva secunde, am văzut soarele fără probleme şi este cu adevărat frumos. Un sentiment de pace!", au spus oamenii.

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"Chiar a meritat să conduc 2700 de kilometri din Polonia până în Spania pentru a vedea eclipsa totală", a spus un turist.

Zeci de astronomi şi fotografi au văzut eclipsa de la 10.000 de metri altitudine, la bordul unui avion special care a zburat deasupra Spaniei pe traseul eclipsei.

Chitaristul celebrei trupe Queen, Brian May, care are şi doctorat în astrofizică, a admirat eclipsa la un observator astronomic din Spania. Antonio Banderas s-a bucurat de momentul de magie cerească la Malaga, alături de soţie. În timp ce un skateboarder şi-a aranjat rampa de sărituri în aşa fel încât să pară că urca pe Soare.

Una dintre imaginile emblematice ale eclipsei arată astrul transformat în semilună, în spatele turnului Eiffel. De pe celebra construcţie sau de pe acoperişuri, fenomenul i-a lăsat fără cuvinte pe localnici. Tot din Franţa vine încă un moment romantic - un tânăr şi-a cerut iubita în căsătorie pe fundalul portocaliu al eclipsei. Iar pe coasta Atlanticului, plajele au devenit loc de întâlnire pentru marele moment.

În Portugalia, la Cabo da Roca, cel mai vestic punct al Europei, s-au adunat mulţimi impresionante. Cei care nu au prins un bilet, au găsit soluţii în apropiere. O altă variantă a fost plaja din Oerias, unde oamenii au urmărit eclipsa într-o atmosferă de festival. Cu DJ, dar şi un ecran imens unde eclipsa se vedea live.

"Am venit aici, la Praia de Santa Mar, să vedem eclipsa solară și ne-am adus ochelarii. Chiar dacă avem doar o pereche, pentru că a fost foarte greu să-i găsim", au spus oamenii.

Amploarea fenomenului a fost evidentă din Spaţiu - un satelit a surprins momentul în care umbra acoperă o mare parte din Pământ. De la prima până la ultima fază, eclipsa care a început din Siberia a durat 264 de minute. Primii ar fi trebuit să se bucure de eveniment oamenii din Groenlanda şi Islanda, dar norii au răpit spectacolul astronomic.

Eclipsa s-a văzut în vestul României

Vânătorii de eclipse s-au adunat pe un deal din apropiere de Lugoj. Iar astronomii de ocazie şi-au făcut telescop din ce au putut. Eclipsa totală de soare s-a văzut cel mai bine la noi în ţară de la Carei. Soarele a fost acoperit de Lună mai mult de o treime.

"Am încercat să venim şi noi mai spre vest, cât de spre vest am putut ca să încercăm să vedem şi noi eclipsa", a spus o tânără.

Şi clujenii au fost martorii unui spectacol astronomic pe care România nu l-a mai văzut de 27 de ani. După apus, a mai urmat un fenomen spectaculos - ploaia de stele care s-a văzut din aproape toată ţara, dar şi din Bulgaria şi Turcia.