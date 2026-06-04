În contextul tensiunilor tot mai mari dintre Armenia și Rusia, Uniunea Europeană anunță un sprijin economic de urgență pentru Erevan. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a transmis că Bruxellesul pregătește un pachet inițial de 50 de milioane de euro, după ce Moscova a impus o serie de restricții comerciale asupra produselor armenești, măsuri pe care oficialii europeni le consideră o formă de presiune politică înaintea alegerilor parlamentare de duminică.

UE pregătește un ajutor de 50 de milioane de euro pentru Armenia după restricțiile impuse de Rusia - Profimedia

"Astăzi am vorbit cu prim-ministrul Nikol Pașinian despre recentele restricții impuse de Rusia Armeniei. Aceasta este pur și simplu o constrângere economică și este inacceptabilă", a transmis Ursula von der Leyen, potrivit Medifaxa, care citează Reuters.

UE acuză Moscova de presiune economică

Șefa executivului european a acuzat și măsurile economice luate de Moscova împotriva fostei republici sovietice.

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"Prin extinderea restricțiilor la exportul de produse armenești, Moscova transformă relațiile economice în arme pentru presiune politică. Cunoaștem prea bine acest ghid. Acesta este motivul pentru care Europa este ferm alături de Armenia. Pregătim un pachet de sprijin din partea UE", a mai transmis președinta Comisiei.

Alegerile din Armenia

Duminică au loc alegeri parlamentare în Armenia, alegeri pe care premierul Nikol Pașinian, care a promovat o apropiere de structurile euro-atlantice, este așteptat să le câștige.

În contextul scrutinului, președintele Rusiei, Vladimir Putin, a avertizat că Armenia riscă să piardă avantajele economice oferite de Moscova dacă va continua să urmărească integrarea europeană.

De asemenea, Kremlinul a luat mai multe măsuri economice precum interzicerea exporturilor de pește și produse de pește din Armenia și a restricționat și livrările de flori, legume, fructe, verdețuri, coniac, vin și apă minerală.

În plus, se vehiculează limitarea accesului la energie ieftină și reducerea cooperării economice.