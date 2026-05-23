În Galaţi, o casă a fost lovită de fulger. Întreaga locuinţă, adică cei 140 de metri pătraţi, au ars în totalitate, iar flăcările s-au extins apoi şi la o anexă. Până la sosirea pompierilor, o persoană a încercat să stingă focul. S-a ales însă cu arsuri.

Bărbatul care a încercat să stingă incendiul, imediat după ce a izbucnit, până să sosească echipajele de pompieri, a suferit arsuri la ambele mâini. A primit îngrijiri medicale de la un echipaj SMURD, care a ajuns la fața locului, și a fost dus la spital, unde se află și acum internat pentru tratarea arsurilor.

Incendiul a avut loc în localitatea Nărtești, noaptea trecută, acolo unde casa aflată în construcție a fost lovită de un fulger globular, spun autoritățile care au intervenit la fața locului. Au ars cei 140 de metri pătrați ai locuinței, bunurile aflate în interior, vorbim despre mobilier, electrocasnice, dar și scule și utilaje pentru construcție, precum și 3 tone de cereale depozitate în interiorul casei.

De asemenea, flăcările s-au extins din cauza vântului și la o gospodărie vecină, unde a fost afectat un perete al locuinței, dar și alte anexe din curtea respectivă. Pompierii au intervenit cu două autospeciale de stingere și o cisternă de la Tecuci și s-au luptat cu flăcările mai multe ore, până când au reușit să le stingă. Seara trecută, ploile și mai ales furtunile din această zonă a țării au creat mai multe pagube, atât în Galați și Brăila, cât și în alte județe.

Adrian Obreja

