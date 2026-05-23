Incendiu puternic la CET Vest din București. Flăcările degajă cantități mari de fum. S-a emis Ro-Alert

Un incendiu a izbucnit la un transformator aflat în incinta CET Vest, pe bulevardul Timișoara din Sectorul 6 al Capitalei. Flăcările degajă cantități mari de fum, iar autoritățile urmează să emită un mesaj Ro-Alert pentru informarea populației. La fața locului intervin mai multe echipaje ISU B-IF, inclusiv autospeciale de stingere, descarcerare, salvatori și ambulanțe SMURD.

Potrivit ISU București-Ilfov, incendiul se manifestă la transformatorul de rezervă al centralei, iar intervenția este una complexă.

S-a emis mesaj Ro-Alert

Pentru gestionarea situației de urgență au fost mobilizate opt autospeciale de stingere, o autospecială de intervenție și salvare de la înălțime, o autospecială de descarcerare, echipaje ale Detașamentului Special de Salvatori, autospeciala de transport roboți și două ambulanțe SMURD.

Articolul continuă după reclamă

Reprezentanții obiectivului au întrerupt alimentarea cu energie electrică, iar pompierii au realizat dispozitivul de intervenție pentru localizarea și stingerea incendiului în condiții de siguranță.

Deocamdată, nu au fost raportate victime, iar intervenția este în desfășurare. Autoritățile recomandă locuitorilor din zonă să evite expunerea la fum și să respecte indicațiile transmise prin mesajele de alertă.

La interventia de la CET Vest a fost emis mesaj RO ALERT pe o raza de aproximativ 3000 m în jurul focarului. Se lucrează pentru localizare şi răcirea transformatorului. Nu sunt victime. Incendiul a afectat şi o hală aflată în imediata apropiere. Transformatorul se află în apropierea celor afectate de incendiul din 20 aprilie.

Marko Pavlovici Like Curiozitatea m-a făcut mereu să caut locurile în care se întâmplă lucrurile cu adevărat. În jurnalism am găsit ocazia să pun întrebări și să înțeleg mecanismele din spatele subiectelor care îi privesc pe oameni. ➜

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰